https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/posobnika-sbu-i-rossiyskogo-voennogo-dezertira-zaderzhali-v-abkhazii-1053010197.html

Пособника СБУ и российского военного-дезертира задержали в Абхазии

Пособника СБУ и российского военного-дезертира задержали в Абхазии

Sputnik Абхазия

Россияне прибыли в Абхазию по фальшивым документам и планировали незаконным путем перебраться в Грузию. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T17:09+0300

2024-11-28T17:09+0300

2024-11-28T17:09+0300

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Абхазии задержали пособника украинской разведки и военного, дезертировавшего из российской армии, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.В дальнейшем они планировали незаконно перейти абхазо-грузинскую границу при посредничестве граждан республики.СГБ сообщает, что Копцев во взаимодействии с СБУ собирал беспилотники с взрывчаткой для совершения диверсий, а Лисов, будучи военнослужащим, самовольно покинул часть и находился в розыске.Задержанных передали ФСБ России по партнерским каналам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/sgb-abkhazii-rasskazala-o-presechenii-kanalov-nelegalnoy-migratsii-1052052883.html

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