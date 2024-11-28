https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/posobnika-sbu-i-rossiyskogo-voennogo-dezertira-zaderzhali-v-abkhazii-1053010197.html
Пособника СБУ и российского военного-дезертира задержали в Абхазии
Пособника СБУ и российского военного-дезертира задержали в Абхазии
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Россияне прибыли в Абхазию по фальшивым документам и планировали незаконным путем перебраться в Грузию. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T17:09+0300
2024-11-28T17:09+0300
2024-11-28T17:09+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В Абхазии задержали пособника украинской разведки и военного, дезертировавшего из российской армии, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.В дальнейшем они планировали незаконно перейти абхазо-грузинскую границу при посредничестве граждан республики.СГБ сообщает, что Копцев во взаимодействии с СБУ собирал беспилотники с взрывчаткой для совершения диверсий, а Лисов, будучи военнослужащим, самовольно покинул часть и находился в розыске.Задержанных передали ФСБ России по партнерским каналам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240820/sgb-abkhazii-rasskazala-o-presechenii-kanalov-nelegalnoy-migratsii-1052052883.html
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абхазия, россия, новости
Пособника СБУ и российского военного-дезертира задержали в Абхазии
Россияне прибыли в Абхазию по фальшивым документам и планировали незаконным путем перебраться в Грузию.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik.
В Абхазии задержали пособника украинской разведки и военного, дезертировавшего из российской армии, сообщает
пресс-служба СГБ Абхазии.
Граждане России Павел Копцев и Владислав Лисов были задержаны в селе Гуп Очамчырского района. По данным ведомства, они прибыли в республику по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования.
В дальнейшем они планировали незаконно перейти абхазо-грузинскую границу при посредничестве граждан республики.
СГБ сообщает, что Копцев во взаимодействии с СБУ собирал беспилотники с взрывчаткой для совершения диверсий, а Лисов, будучи военнослужащим, самовольно покинул часть и находился в розыске.
Задержанных передали ФСБ России по партнерским каналам.