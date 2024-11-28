https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-29-noyabrya-1053009259.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклональной погоды обширного нестабильного барического поля высокого... 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:07+0300

2024-11-28T16:07+0300

в абхазии

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/10/1050775392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f3db41fd75cf7152c2bb86d2c2fa3ea.jpg

СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В пятницу, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии