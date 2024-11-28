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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклональной погоды обширного нестабильного барического поля высокого... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T16:07+0300
2024-11-28T16:07+0300
2024-11-28T16:07+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В пятницу, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 29 ноября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклональной погоды обширного нестабильного барического поля высокого давления.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. В пятницу, 29 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.