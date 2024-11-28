https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/sredstva-pvo-sbili-25-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-za-noch-1053004597.html
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Киев ежедневно пытается атаковать дронами объекты на российской территории. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T08:58+0300
2024-11-28T08:58+0300
2024-11-28T08:58+0300
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Министерство обороны.Над Краснодарским краем было уничтожено 14 беспилотников, над Брянской областью - шесть, над Крымом - три, над Ростовской областью - два.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes-i-energodar-s-pomoschyu-bespilotnikov-1052995918.html
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Киев ежедневно пытается атаковать дронами объекты на российской территории.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
Над Краснодарским краем было уничтожено 14 беспилотников, над Брянской областью - шесть, над Крымом - три, над Ростовской областью - два.