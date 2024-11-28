Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/sredstva-pvo-sbili-25-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-za-noch-1053004597.html
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Киев ежедневно пытается атаковать дронами объекты на российской территории. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-28T08:58+0300
2024-11-28T08:58+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049106239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25f2c1568b3d5dc239d54ad10354c927.jpg
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Министерство обороны.Над Краснодарским краем было уничтожено 14 беспилотников, над Брянской областью - шесть, над Крымом - три, над Ростовской областью - два.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes-i-energodar-s-pomoschyu-bespilotnikov-1052995918.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/11/1049106239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_658499a7d40ff64eea3d38fe7b465902.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

08:58 28.11.2024
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2024
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Киев ежедневно пытается атаковать дронами объекты на российской территории.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
Над Краснодарским краем было уничтожено 14 беспилотников, над Брянской областью - шесть, над Крымом - три, над Ростовской областью - два.
Запорожская АЭС - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС и Энергодар с помощью беспилотников
Вчера, 13:28
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0