https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/sredstva-pvo-sbili-25-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-za-noch-1053004597.html

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

Средства ПВО сбили 25 украинских дронов над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Киев ежедневно пытается атаковать дронами объекты на российской территории. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-28T08:58+0300

2024-11-28T08:58+0300

2024-11-28T08:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 25 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает Министерство обороны.Над Краснодарским краем было уничтожено 14 беспилотников, над Брянской областью - шесть, над Крымом - три, над Ростовской областью - два.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vsu-atakovali-zaporozhskuyu-aes-i-energodar-s-pomoschyu-bespilotnikov-1052995918.html

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россия, украина, министерство обороны рф