https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/vina-iz-abkhazskikh-sortov-vinograda-predstavili-na-vystavke-v-evrope-1053010999.html
Вина из абхазских сортов винограда представили на выставке в Европе
Вина из абхазских сортов винограда представили на выставке в Европе
Sputnik Абхазия
Члены Ассоциации виноделов и виноградарей участвуют в выставке Vinitech-Sifel 2024 во французском Бордо. 28.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Вина из абхазских сортов винограда впервые показали на выставке в Бордо, сообщила Sputnik креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Абхазии Лаура Тарнава. Основная цель поездки представителей республики — познакомить их с винами из аборигенных сортов винограда "качич" и "агбажь". Тарнава подчеркнула, что абхазские вина вызвали большой интерес."Мы представили именно вина из аборигенных сортов винограда. Эти вина действительно по вкусу отличаются от всех европейских сортов, и поэтому для людей это было необычно. Это в очередной раз подтвердило, что наши сорта имеют большой потенциал, и нам нужно развиваться в этом направлении.", — рассказала Тарнава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/vernut-utrachennoe-kak-vozrozhdayut-avtokhtonnye-sorta-vinograda-v-abkhazii-1052322137.html
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вино, виноделие, виноград, новости, абхазия
вино, виноделие, виноград, новости, абхазия
Вина из абхазских сортов винограда представили на выставке в Европе
Члены Ассоциации виноделов и виноградарей участвуют в выставке Vinitech-Sifel 2024 во французском Бордо.
СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Вина из абхазских сортов винограда впервые показали на выставке в Бордо, сообщила Sputnik креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Абхазии Лаура Тарнава.
По ее словам, посетители выставки — энологи, виноделы, сомелье, винные критики, студенты и выпускники винодельческих университетов.
Основная цель поездки представителей республики — познакомить их с винами из аборигенных сортов винограда "качич" и "агбажь". Тарнава подчеркнула, что абхазские вина вызвали большой интерес.
"Мы представили именно вина из аборигенных сортов винограда. Эти вина действительно по вкусу отличаются от всех европейских сортов, и поэтому для людей это было необычно. Это в очередной раз подтвердило, что наши сорта имеют большой потенциал, и нам нужно развиваться в этом направлении.", — рассказала Тарнава.