https://sputnik-abkhazia.ru/20241128/vina-iz-abkhazskikh-sortov-vinograda-predstavili-na-vystavke-v-evrope-1053010999.html

Вина из абхазских сортов винограда представили на выставке в Европе

Вина из абхазских сортов винограда представили на выставке в Европе

Sputnik Абхазия

Члены Ассоциации виноделов и виноградарей участвуют в выставке Vinitech-Sifel 2024 во французском Бордо. 28.11.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 ноя - Sputnik. Вина из абхазских сортов винограда впервые показали на выставке в Бордо, сообщила Sputnik креативный директор Ассоциации виноградарей и виноделов Абхазии Лаура Тарнава. Основная цель поездки представителей республики — познакомить их с винами из аборигенных сортов винограда "качич" и "агбажь". Тарнава подчеркнула, что абхазские вина вызвали большой интерес."Мы представили именно вина из аборигенных сортов винограда. Эти вина действительно по вкусу отличаются от всех европейских сортов, и поэтому для людей это было необычно. Это в очередной раз подтвердило, что наши сорта имеют большой потенциал, и нам нужно развиваться в этом направлении.", — рассказала Тарнава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/vernut-utrachennoe-kak-vozrozhdayut-avtokhtonnye-sorta-vinograda-v-abkhazii-1052322137.html

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