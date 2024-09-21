https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/vernut-utrachennoe-kak-vozrozhdayut-avtokhtonnye-sorta-vinograda-v-abkhazii-1052322137.html

Вернуть утраченное: как возрождают автохтонные сорта винограда в Абхазии

Вернуть утраченное: как возрождают автохтонные сорта винограда в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как в Абхазии утратили автохтонные сорта винограда, как сегодня пытаются их вернуть, какие результаты уже получены, и какое на вкус вино из "качича"... 21.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-21T08:30+0300

2024-09-21T08:30+0300

2024-09-21T08:39+0300

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ПредысторияНа протяжении многих лет абхазские виноградари по крупицам собирают по стране автохтонные сорта винограда, которые были утрачены в конце ХIХ века из-за нашествия вредителя – филлоксеры. Это насекомое родом с американского континента, которое сначала попало в Европу, а оттуда и в Абхазию вместе с виноградом "изабелла".Насекомые уничтожили почти все европейские насаждения винограда, и долгое время ученые пытались вывести сорт, который был бы устойчив к ним. Спасение было найдено после того как растение Vitis vinifera (вид из семейства виноградных лоз – прим.) стали прививать к американскому корню.Как рассказал Sputnik руководитель Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии Алхас Аргун, в разных районах республики удалось найти немало сортов, которые прошли генетические исследования в международных лабораториях.В конце ХIХ века русский ученый Михаил Баллас в своем описании виноградарства и виноделия Российской империи зафиксировал 53 сорта абхазского винограда.Их названия известны, но идентифицировать каждый из них по отдельности пока невозможно в связи с нехваткой данных.Несмотря на все сложности, некоторые аборигенные сорта были подтверждены. Среди них "качич", "ахбажь", "амлаху", "ауасырхуа". Это, добавил Аргун, интересная тема для научной работы, и некоторые абхазские ученые уже ею занимаются."И мы тоже планируем в дальнейшем продолжать начатое. На плантациях в Ачадаре есть коллекция сортов абхазского винограда, которые были нами проверены на идентичность и на отсутствие вирусов. После того как мы убедились в том, что они ничем не болеют, мы приступили к их размножению и стали пробовать делать вино, чтобы понимать, какие вина из них получатся", – уточнил Аргун.Вино из "качича"По рассказу Алхаса Аргун, у этой работы уже есть позитивные результаты. Несколько дней назад было представлено вино из сорта "качич".Виноград был предоставлен директором компании "Вина и воды Абхазии" Николаем Ачба с виноградников в селе Эшера на высоте 375 метров над уровнем моряИз 400 килограммов винограда удалось получить около 250 литров вина. Его разлили в два вида емкостей – дубовую бочку и резервуар из нержавеющей стали.Свою оценку этому вину дал приглашенный эксперт мирового уровня в области виноградарства и виноделия из Бордо Жан-Филипп Роби."Деликатные танины, ароматы акации, апельсиновых цветов, клубники, малины, лавра, тимьяна и черной смородины. Вкус с нотками апельсиновой кожуры, легкая горчинка, сбалансированное, умеренно-долгое послевкусие", – так он описал вкусовые качества вина из сорта "качич".Алхас Аргун согласен с мнением международного специалиста и не скрывает своего удивления от того, что вино оказалось совсем не таким, как он его себе представлял."Я думал, что "качич" – это танинный, мощный, структурный сорт, но на деле вино получилось мягким, нежным и сбалансированным в плане содержания танина, кислотности, сахара и спирта", – поделился он.Аргун также признался, что это вино не только оправдало, но и превзошло все его ожидания. Он не исключает, если дело пойдет так же позитивно, то примерно через пять-десять лет вина из абхазских сортов винограда смогут выйти на международный уровень.Определить ДНКВ Абхазии есть несколько десятков виноградарей, которые занимаются выращиванием автохтонных сортов винограда, но этого количества недостаточно для полноценного возрождения абхазского виноделия, отметил Аргун.Он подчеркнул, что речь идет не о промышленном виноделии, так как сейчас главная цель заключается в создании множества небольших виноделен с уникальными винами из исконно абхазских сортов.С этим местные виноградари вряд ли справятся самостоятельно, считает Аргун. Он видит необходимость в поддержке со стороны государства, так как выращивание таких сортов винограда, как и любых других сортов, без возможности компенсации затрат финансово очень невыгодное занятие.Проект по возрождению автохтонных сортов винограда Ассоциация виноделов и виноградарей Абхазии занимается совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), которая предоставила абхазским производителям доступ к передовым мировым технологиям.Доступ к европейским лабораториям помогает точно идентифицировать сорт винограда путем исследования генетического кода растения, который впоследствии заносится в международную базу данных."Многие образцы, которые отправили на изучение, оказались гибридами – это виноград, который частично содержит в себе ген культурного винограда Vitis vinifera. В него входят в том числе абхазские сорта и европейские тоже", – рассказал Аргун.Если удастся получить из автохтонных сортов вино, которое будет на уровне лучших образцов "Каберне Совиньон" или "Саперави", это придаст остальным производителям дополнительный стимул, уверен он.Аргун подчеркнул, что сегодня существуют тысячи высококачественных вин от известных брендов, и конкурировать с ними сложно, но когда появится возможность предложить уникальную качественную продукцию, вино, не похожее ни на какое другое, это, безусловно, вызовет интерес в мире.Он также видит необходимость в разработке и принятии закона о вине и виноградарстве. Ассоциация виноделов и виноградарей совместно с юристами уже занимается этим вопросом. По прогнозам Аргун, в скором времени проект будет представлен на рассмотрение депутатам Парламента.Расходы и выгодаВыращивание винограда, особенно из местных сортов, – дело непростое, поделился опытом Алхас Аргун."Для получения большего количества посадочного материала нами собираются черенки с верифицированных растений, так как они уже прошли генетическую проверку, и они отправляются по российским питомникам для прививки и получения саженцев", – объяснил он.Таким образом в прошлом году удалось получить 8000 корней абхазского "качича" и "агбажь".Первый урожай после посадки можно собрать через три-четыре года. Спустя еще три года растение набирает полную силу, что позволяет собрать семь-восемь тонн винограда с одного гектара земли. Это средние показатели по международным нормам.Аргун по опыту знает, что нужно всячески стремиться к ограничению силы роста и урожайности. К тому же место выращивания винограда должно хорошо проветриваться, что минимизирует угрозу распространения грибковых заболеваний."Нашим сортам нужно больше пространства, и большая проблема в том, что у них сама по себе большая сила роста. Это тоже нужно учитывать", – отметил он.Учитывая климат в республике, практически невозможно сохранить здоровый виноград без систематического лечения.В среднем посадка одного гектара винограда с подготовкой территории, вспашкой и строительством ограждений обходится в 2,5 миллиона рублей. На содержание, лечение и уход за такой плантацией понадобится еще около 300 тысяч рублей в год.Простые подсчеты показывают, что при таких вложениях выращивать виноград только для продажи совершенно не выгодно. Какую-то прибыль из этого можно извлечь лишь через изготовление вина с последующей его реализацией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221106/vozvraschenie-k-kornyam-kak-v-sele-kaldakhuara-vozrozhdayut-abkhazskie-sorta-vinograda-1042472989.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/takie-obstoyatelstva-avidzba-o-sezone-vinodeliya-v-abkhazii-1052194874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/obyavleny-pobediteli-vtorogo-natsionalnogo-konkursa-abkhazskikh-vin-1045526877.html

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