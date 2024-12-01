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Бадра Гунба обсудил ситуацию в Сирии с Башаром аль-Асадом
Бадра Гунба обсудил ситуацию в Сирии с Башаром аль-Асадом
Sputnik Абхазия
В среду утром террористические группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, атаковали позиции военных и населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб... 01.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба от имени народа республики выразил поддержку Сирии, пострадавшей от террористических атак, сообщает пресс-служба главы государства. Во время телефонного разговора с Башаром аль-Асадом он подчеркнул, что сирийский и абхазский народы близки по духу. Гунба выразил уверенность в том, что сирийский лидер, опираясь на народную поддержку и помощь России, сможет сохранить мир в стране и добавил, что через абхазское посольство обратился к представителям диаспоры с призывом поддержать Асада в этой борьбе. Асад, в свою очередь, отметил, что в сложившейся непростой ситуации помощь друзей на международной арене имеет особую ценность. Сирийский президент добавил, что террористы не представляют не какую-то организацию и народ, а западные спецслужбы. Они понимают только язык силы и поэтому САР будет биться до конца.В среду утром террористические группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, атаковали позиции военных и населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации. Ранее посол Абхазии в Сирии сообщал, что при атаках представители абхазской диаспоры не пострадали. Операция по уничтожению опорных пунктов террористов продолжается.* Запрещенная в России террористическая организация
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/predstaviteli-abkhazskoy-diaspory-ne-postradali-v-stolknoveniyakh-armii-sar-s-terroristami-1053021588.html
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абхазия, сирия, новости, башар асад
Бадра Гунба обсудил ситуацию в Сирии с Башаром аль-Асадом
В среду утром террористические группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, атаковали позиции военных и населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба от имени народа республики выразил поддержку Сирии, пострадавшей от террористических атак, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время телефонного разговора с Башаром аль-Асадом он подчеркнул, что сирийский и абхазский народы близки по духу.
Гунба выразил уверенность в том, что сирийский лидер, опираясь на народную поддержку и помощь России, сможет сохранить мир в стране и добавил, что через абхазское посольство обратился к представителям диаспоры с призывом поддержать Асада в этой борьбе.
Асад, в свою очередь, отметил, что в сложившейся непростой ситуации помощь друзей на международной арене имеет особую ценность.
"Когда очень много стран пытались оказать давление на вас, мы поддержали, потому что понимали, что вы — хозяева на своей земле, и правда на вашей стороне. И сегодня вы нас поддерживаете по этой же причине", — подчеркнул он.
Сирийский президент добавил, что террористы не представляют не какую-то организацию и народ, а западные спецслужбы. Они понимают только язык силы и поэтому САР будет биться до конца.
В среду утром террористические группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, атаковали позиции военных и населенные пункты в провинциях Алеппо и Идлиб, нарушив соглашение о деэскалации.
Ранее посол Абхазии в Сирии сообщал, что при атаках представители абхазской диаспоры не пострадали.
Операция по уничтожению опорных пунктов террористов продолжается.
* Запрещенная в России террористическая организация