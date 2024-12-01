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Более 40 человек прошли анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты в Сухуме
Более 40 человек прошли анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты в Сухуме
Sputnik Абхазия
Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T17:19+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. 41 человек прошел анонимное обследование на ВИЧ, гепатиты В и С в Сухуме, рассказала Sputnik директор Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия. Акция проведена в мобильной лаборатории на площади имени Сергея Багапш и приурочена Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сдать кровь можно было бесплатно.Она уточнила, из общего числа участников акции у четверых, по предварительным данным, был выявлен гепатит С, у одного - гепатит В. Для более точного диагноза анализы будут направлены на дополнительное исследование По ее словам, мобильная лаборатория со специалистами выезжает в города и районы Абхазии четыре раза в месяц. О предстоящих акциях население уведомляют заранее.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/razyskivaetsya-donor-pochemu-v-abkhazii-ischut-krov-1045170412.html
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абхазия, новости, республиканский центр по профилактике и борьбы со спид, всемирный день борьбы со спидом
абхазия, новости, республиканский центр по профилактике и борьбы со спид, всемирный день борьбы со спидом
Более 40 человек прошли анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты в Сухуме
Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. 41 человек прошел анонимное обследование на ВИЧ, гепатиты В и С в Сухуме, рассказала Sputnik директор Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия.
Акция проведена в мобильной лаборатории на площади имени Сергея Багапш и приурочена Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сдать кровь можно было бесплатно.
Она уточнила, из общего числа участников акции у четверых, по предварительным данным, был выявлен гепатит С, у одного - гепатит В. Для более точного диагноза анализы будут направлены на дополнительное исследование
"Кровь тех, у кого была выявлена инфекция, была передана в лабораторию СПИД-центра, где она будет дообследована. Более подробный результат пациенты получат в понедельник", - сказала Топурия.
По ее словам, мобильная лаборатория со специалистами выезжает в города и районы Абхазии четыре раза в месяц. О предстоящих акциях население уведомляют заранее.