https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/bolee-40-chelovek-proshli-anonimnoe-obsledovanie-na-vich-i-gepatity-v-sukhume-1053031976.html

Более 40 человек прошли анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты в Сухуме

Более 40 человек прошли анонимное обследование на ВИЧ и гепатиты в Сухуме

Sputnik Абхазия

Акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T17:19+0300

2024-12-01T17:19+0300

2024-12-01T17:19+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. 41 человек прошел анонимное обследование на ВИЧ, гепатиты В и С в Сухуме, рассказала Sputnik директор Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателла Топурия. Акция проведена в мобильной лаборатории на площади имени Сергея Багапш и приурочена Всемирному дню борьбы со СПИДом. Сдать кровь можно было бесплатно.Она уточнила, из общего числа участников акции у четверых, по предварительным данным, был выявлен гепатит С, у одного - гепатит В. Для более точного диагноза анализы будут направлены на дополнительное исследование По ее словам, мобильная лаборатория со специалистами выезжает в города и районы Абхазии четыре раза в месяц. О предстоящих акциях население уведомляют заранее.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/razyskivaetsya-donor-pochemu-v-abkhazii-ischut-krov-1045170412.html

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Sputnik Абхазия

абхазия, новости, республиканский центр по профилактике и борьбы со спид, всемирный день борьбы со спидом