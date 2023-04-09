https://sputnik-abkhazia.ru/20230409/razyskivaetsya-donor-pochemu-v-abkhazii-ischut-krov-1045170412.html

Разыскивается донор: почему в Абхазии ищут кровь

Разыскивается донор: почему в Абхазии ищут кровь

В 2022 году Центральный банк крови Абхазии оказал помощь 1028 людям, которым было перелито 1114 литров крови. В день в среднем банк крови выдает 10-15 доз по... 09.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-09T12:30+0300

2023-04-09T12:30+0300

2023-04-09T12:30+0300

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здравоохранение

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Несмотря для внушительные для Абхазии цифры, очень часто в социальных сетях появляются объявления о срочном поиске редких или даже распространенных групп крови.В проблемах донорства в Абхазии, причинах нехватки редких групп крови и отсутствии социальных привилегий для доноров попытался разобраться корреспондент Sputnik.SputnikПроверка на "чистоту"Центральный банк крови Абхазии находится на территории Республиканской больницы. Процедура донации довольна проста. Для начала донору измеряют давление, и, если оно в норме, его данные вносятся в лист обследования, по которому ему присваивается индивидуальный номер. Также лаборанты спрашивают донора о перенесенных операциях, аллергиях, принимаемых препаратах.В лаборатории кровь диагностируется на гепатиты, ВИЧ, сифилис. Проверка занимает около четырех часов и, по словам лаборанта инфекционного отделения Банка крови Оксаны Конджи-оглы, практически в каждой диагностируемой "партии" обнаруживаются носители инфекций. Такая кровь утилизируется, а данные инфицированного донора вносятся в реестр, чтобы впредь не брать у него анализы.Уже проверенная кровь вновь помещается в холодильник и ждет своего нового "владельца". По заявкам врачей лаборанты отправляют материал в больницы.Противопоказания и опасностиПо словам Конджи-оглы, донором может стать человек от 18 до 60 лет. К донорству не допускаются лица с ВИЧ-инфекцией, сифилисом, гепатитами, туберкулезом, болезнями крови, онкологическими заболеваниями, проблемами сердца, сахарным диабетом, пониженным уровнем гемоглобина, низким давлением, весом до 45 килограммов. К тому же, в день сдачи крови донор не должен болеть гриппом и ОРВИ. Временно запрещено сдавать кровь, если недавно была перенесена операция, удален зуб, сделана татуировка или прививка, а также при беременности и приеме антибиотиков.За раз человек может сдать 300-350 граммов крови, вне зависимости от возраста. Сдавать кровь можно четыре раза в год. В день сдачи крови донор должен быть сытым, но не есть жирную пищу, так как плазма после тяжелой еды становится мутной, объяснила Конджи-оглы.После сдачи крови врачи не рекомендуют курить в течение 40 минут, в течение часа не садится за руль, в течение дня противопоказаны физические нагрузки и солнечные лучи.Закон и реальностьВ 2021 году Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении был принят закон "О донорстве крови и ее компонентов".По словам автора закона, юриста Адицы Цикутания, разработка была обусловлена необходимостью систематизации правового регулирования донорства, при этом учитывались возможности системы здравоохранения и республиканского бюджета.Согласно закону, финансирование донорства осуществляется за счет средств бюджета Абхазии, а донор имеет право получить документ, подтверждающий сдачу крови.В соответствии с законом, донор имеет право сдавать кровь безвозмездно или за плату, ознакомиться с результатами медицинского обследования, получить бесплатную медпомощь, если она ему необходима после сдачи кровиДокумент также постановляет, что в день сдачи крови донор обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, которая забирает кровь. В этот же день донор освобождается от работы с сохранением зарплаты. Студент-донор в день сдачи освобождается от занятий, военнослужащий - от несения службы.Донору, сдавшему кровь на возмездной основе, дают выплату в порядке, который устанавливается Кабинетом министров. Донор, который сдал кровь 40 и более раз, награждается Почетной грамотой и поощряется единовременной выплатой.На практике же закон не работает. По словам заведующей банком крови Светланы Кобешавидзе, донорство в Абхазии не пользуется большой популярностью. Зачастую приходится обращаться за помощью в военные части или в вузы.В реестре банка есть кадровые доноры. Это люди с редкой группой крови, которых при необходимости или экстренной ситуации вызывают для сдачи крови. Редкими, по словам сотрудников ЦБК, считаются четвертая положительная и отрицательная группы, третья положительная и отрицательная, первая и вторая отрицательные.Кадровых доноров в реестре не больше ста человек. По словам заведующей, на них не всегда можно рассчитывать в экстренных ситуациях, так как у них нет никаких обязательств. К тому же, "редкие" доноры могут болеть, либо они уже сдавали норму крови в текущем месяце, до них попросту могут не дозвониться или они могут быть заняты.Именно в таких случаях в социальных сетях и появляются объявления "срочно нужна кровь". Сотрудники ЦБК объясняют, что в большинстве случаев родственники дают "клич", когда не могут найти донора среди близких. Если все же удается вызвать кадрового донора, родственники, как правило платят, ему за сдачу крови тысячу рублей.Но в банке может не оказаться и распространенных групп крови. Дело в том, что в один день одна и одна и та же группа крови может понадобиться нескольким людям. К тому же услугами ЦБК пользуется хирургическое отделение больницы, онкодиспансер, детская больница, роддом. Иногда кровь группы, необходимой для экстренных случаев, бывает в наличии, но находится в резерве для пациентов, которые готовятся к операциям. В безвыходных ситуациях резерв выдается другому человеку, но с условием, что его родные восполнят "утрату".По мнению сотрудников ЦБК, в условиях отсутствия действующего закона о донорстве люди должны сами проявить социальную ответственность – сдавать кровь хотя бы раз в три месяца или полгода.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210614/Gruppa-krovi-sam-sdayu-i-drugim-sovetuyu-1032602749.html

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