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https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/kulturnaya-afisha-abkhazii-diplomnyy-spektakl-i-yuvelirnye-izdeliya-1053033495.html
Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия
Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
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Абхазский драматический театр 4 декабря в 19:00 — спектакль "Дорогая Памела" по мотивам комедии Джона Патрика от режиссера-постановщика Адгура Кове. Абхазский молодежный театр 2 декабря в 19:00 — спектакль "Абхазы мы, абхазы" режиссера Софы Агумаа. РУСДРАМ1 декабря в 12:00 — детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга. 2 декабря в 19:00 — спектакль "Человек и его окрестности" от абхазских студентов, обучающихся в театральном институте Щепкина. 7 декабря в 16:00 — итоговые показы ежегодной лаборатории "Сандро". Галерея AUADA 4 декабря — завершающий день выставки ювелирных изделий студии "Акакаҷ".
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vystavka-yuvelirnoy-kollektsii-studii-akaka-otkrylas-v-galeree-auada-1052996730.html
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Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия

21:10 01.12.2024 (обновлено: 21:11 01.12.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукСпектакль - Дорогая Памела
Спектакль - Дорогая Памела - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.

Абхазский драматический театр

4 декабря в 19:00 — спектакль "Дорогая Памела" по мотивам комедии Джона Патрика от режиссера-постановщика Адгура Кове.

Абхазский молодежный театр

2 декабря в 19:00 — спектакль "Абхазы мы, абхазы" режиссера Софы Агумаа.

РУСДРАМ

1 декабря в 12:00 — детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга.
2 декабря в 19:00 — спектакль "Человек и его окрестности" от абхазских студентов, обучающихся в театральном институте Щепкина.
7 декабря в 16:00 — итоговые показы ежегодной лаборатории "Сандро".

Галерея AUADA

4 декабря — завершающий день выставки ювелирных изделий студии "Акакаҷ".
Выставка ювелирной коллекции студии Акакаҷ (Бусы, прим.) открылась в галерее AUAD - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2024
В Абхазии
Выставка ювелирной коллекции студии "Акакаҷ" открылась в галерее AUADA
27 ноября, 14:06
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