https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/kulturnaya-afisha-abkhazii-diplomnyy-spektakl-i-yuvelirnye-izdeliya-1053033495.html
Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия
Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T21:10+0300
2024-12-01T21:10+0300
2024-12-01T21:11+0300
в абхазии
абхазия
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032637282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e79be43c995878a56bcdc2033990d58.jpg
Абхазский драматический театр 4 декабря в 19:00 — спектакль "Дорогая Памела" по мотивам комедии Джона Патрика от режиссера-постановщика Адгура Кове. Абхазский молодежный театр 2 декабря в 19:00 — спектакль "Абхазы мы, абхазы" режиссера Софы Агумаа. РУСДРАМ1 декабря в 12:00 — детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга. 2 декабря в 19:00 — спектакль "Человек и его окрестности" от абхазских студентов, обучающихся в театральном институте Щепкина. 7 декабря в 16:00 — итоговые показы ежегодной лаборатории "Сандро". Галерея AUADA 4 декабря — завершающий день выставки ювелирных изделий студии "Акакаҷ".
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vystavka-yuvelirnoy-kollektsii-studii-akaka-otkrylas-v-galeree-auada-1052996730.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/10/1032637282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5105a410f477401d8f411bfb03bcd680.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, культура
Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия
21:10 01.12.2024 (обновлено: 21:11 01.12.2024)
Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
Абхазский драматический театр
4 декабря в 19:00 — спектакль "Дорогая Памела" по мотивам комедии Джона Патрика от режиссера-постановщика Адгура Кове.
Абхазский молодежный театр
2 декабря в 19:00 — спектакль "Абхазы мы, абхазы" режиссера Софы Агумаа.
1 декабря в 12:00 — детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга.
2 декабря в 19:00 — спектакль "Человек и его окрестности" от абхазских студентов, обучающихся в театральном институте Щепкина.
7 декабря в 16:00 — итоговые показы ежегодной лаборатории "Сандро".
4 декабря — завершающий день выставки ювелирных изделий студии "Акакаҷ".