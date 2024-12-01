https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/kulturnaya-afisha-abkhazii-diplomnyy-spektakl-i-yuvelirnye-izdeliya-1053033495.html

Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия

Культурная афиша Абхазии: дипломный спектакль и ювелирные изделия

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии со 2 по 8 декабря. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

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Абхазский драматический театр 4 декабря в 19:00 — спектакль "Дорогая Памела" по мотивам комедии Джона Патрика от режиссера-постановщика Адгура Кове. Абхазский молодежный театр 2 декабря в 19:00 — спектакль "Абхазы мы, абхазы" режиссера Софы Агумаа. РУСДРАМ1 декабря в 12:00 — детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга. 2 декабря в 19:00 — спектакль "Человек и его окрестности" от абхазских студентов, обучающихся в театральном институте Щепкина. 7 декабря в 16:00 — итоговые показы ежегодной лаборатории "Сандро". Галерея AUADA 4 декабря — завершающий день выставки ювелирных изделий студии "Акакаҷ".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/vystavka-yuvelirnoy-kollektsii-studii-akaka-otkrylas-v-galeree-auada-1052996730.html

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