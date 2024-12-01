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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 2 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклональной погоды и обширного нестабильного барического поля... 01.12.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. В понедельник, 2 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +16°С.Волнение морской воды слабое и умеренное 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии