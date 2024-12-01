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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-30-ukrainskikh-dronov-za-noch-1053021988.html
Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь
Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.20 БПЛА сбиты над Брянской областью, семь - над Калужской, по одному над Смоленской и Курской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/vs-rossii-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-1053020762.html
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Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь

09:00 01.12.2024 (обновлено: 09:46 01.12.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает ведомство.
20 БПЛА сбиты над Брянской областью, семь - над Калужской, по одному над Смоленской и Курской областями.
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