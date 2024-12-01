https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-30-ukrainskikh-dronov-za-noch-1053021988.html

Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь

Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T09:00+0300

2024-12-01T09:00+0300

2024-12-01T09:46+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.20 БПЛА сбиты над Брянской областью, семь - над Калужской, по одному над Смоленской и Курской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/vs-rossii-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-1053020762.html

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