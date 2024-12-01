https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-30-ukrainskikh-dronov-za-noch-1053021988.html
Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь
Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T09:00+0300
2024-12-01T09:00+0300
2024-12-01T09:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048128126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3fd2ac0a3adc3cc178ac497e5455724d.jpg
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.20 БПЛА сбиты над Брянской областью, семь - над Калужской, по одному над Смоленской и Курской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/vs-rossii-porazili-infrastrukturu-aerodromov-vsu-1053020762.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/16/1048128126_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_96222a9ee093611d671222332888a619.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Российские средства ПВО сбили почти 30 украинских дронов за ночь
09:00 01.12.2024 (обновлено: 09:46 01.12.2024)
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - сообщает ведомство.
20 БПЛА сбиты над Брянской областью, семь - над Калужской, по одному над Смоленской и Курской областями.