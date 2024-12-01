https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-voyska-osvobodili-ilinku-i-petrovku-v-dnr-1053033116.html

Российские войска освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Российские войска освободили Ильинку и Петровку в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, следует из сообщения Минобороны. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T14:00+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.Средствами ПВО России за сутки сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 БПЛА, 586 ЗРК, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-30-ukrainskikh-dronov-za-noch-1053021988.html

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