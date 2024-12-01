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Российские войска освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Российские войска освободили Ильинку и Петровку в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, следует из сообщения Минобороны. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T14:00+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.Средствами ПВО России за сутки сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа.Всего с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 БПЛА, 586 ЗРК, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-pochti-30-ukrainskikh-dronov-za-noch-1053021988.html
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Российские войска освободили Ильинку и Петровку в ДНР
14:00 01.12.2024 (обновлено: 21:00 01.12.2024)
Потери украинских войск за сутки составили до 1565 человек на различных направлениях, следует из сообщения Минобороны.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР, сообщает Министерство обороны России в ежедневной сводке.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.
Средствами ПВО России за сутки сбиты 55 украинских беспилотников самолетного типа.
Всего с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 БПЛА, 586 ЗРК, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.