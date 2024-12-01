https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/vybrany-proizvedeniya-dlya-rezhisserskoy-laboratorii-sandro-v-rusdrame-1053022173.html

Выбраны произведения для режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе

Выбраны произведения для режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Имена режиссеров, которые будут готовить эскизы вместе с абхазскими актерами, станут известны позднее. 01.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-01T11:28+0300

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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Выбраны четыре произведения абхазских классиков для создания эскизов в режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе, сообщил гендиректор театра Ираклий Хинтба. Лаборатория по произведениям абхазских классиков пройдет с 3 по 7 декабря 2024 года. Четыре режиссера за три дня подготовят эскиз, который по итогам голосования зрителей и экспертов может в следующем году превратиться в полноценный спектакль.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/irakliy-khintba-rasskazal-ob-itogakh-43-go-teatralnogo-sezona---1052942915.html

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