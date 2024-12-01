https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/vybrany-proizvedeniya-dlya-rezhisserskoy-laboratorii-sandro-v-rusdrame-1053022173.html
Выбраны произведения для режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе
Выбраны произведения для режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Имена режиссеров, которые будут готовить эскизы вместе с абхазскими актерами, станут известны позднее. 01.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-01T11:28+0300
2024-12-01T11:28+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Выбраны четыре произведения абхазских классиков для создания эскизов в режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе, сообщил гендиректор театра Ираклий Хинтба. Лаборатория по произведениям абхазских классиков пройдет с 3 по 7 декабря 2024 года. Четыре режиссера за три дня подготовят эскиз, который по итогам голосования зрителей и экспертов может в следующем году превратиться в полноценный спектакль.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/irakliy-khintba-rasskazal-ob-itogakh-43-go-teatralnogo-sezona---1052942915.html
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абхазия, театр, культура, искусство
абхазия, театр, культура, искусство
Выбраны произведения для режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе
Имена режиссеров, которые будут готовить эскизы вместе с абхазскими актерами, станут известны позднее.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik.
Выбраны четыре произведения абхазских классиков для создания эскизов в режиссерской лаборатории "Сандро" в РУСДРАМе, сообщил
гендиректор театра Ираклий Хинтба.
Это "Земляника" Джумы Ахуба, "В море новолуния" Шалодии Аджинджал, "Тали - чудо Чегема" и "Море" Фазиля Искандера.
Лаборатория по произведениям абхазских классиков пройдет с 3 по 7 декабря 2024 года. Четыре режиссера за три дня подготовят эскиз, который по итогам голосования зрителей и экспертов может в следующем году превратиться в полноценный спектакль.