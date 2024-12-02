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Ахба о погоде в Абхазии в декабре

Ахба о погоде в Абхазии в декабре

Sputnik Абхазия

Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказал, какая погода в Абхазии бывает в первый месяц зимы и... 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T13:01+0300

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Ахба о погоде в Абхазии в декабре Sputnik Абхазия Ахба о погоде в Абхазии в декабре

Декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы, хотя не всегда все одинаково, но температуры ниже январских бывают очень редко, сообщила Ахба. "До конца первой декады декабря существенных осадков мы не наблюдаем. С 11 по 12 декабря мы ждем осадки разной интенсивности и продолжительности. В середине месяца в предгорных районах возможет дождь со снегом", – рассказала Лариса Ахба.Подробности слушайте в подкасте.

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