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Ахба о погоде в Абхазии в декабре
Ахба о погоде в Абхазии в декабре
Sputnik Абхазия
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказал, какая погода в Абхазии бывает в первый месяц зимы и... 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T13:01+0300
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Ахба о погоде в Абхазии в декабре
Sputnik Абхазия
Ахба о погоде в Абхазии в декабре
Декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы, хотя не всегда все одинаково, но температуры ниже январских бывают очень редко, сообщила Ахба. "До конца первой декады декабря существенных осадков мы не наблюдаем. С 11 по 12 декабря мы ждем осадки разной интенсивности и продолжительности. В середине месяца в предгорных районах возможет дождь со снегом", – рассказала Лариса Ахба.Подробности слушайте в подкасте.
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Ахба о погоде в Абхазии в декабре
13:01 02.12.2024 (обновлено: 13:02 02.12.2024)
Главный специалист-метеоролог Госкомитета по экологии Лариса Ахба в интервью радио Sputnik рассказал, какая погода в Абхазии бывает в первый месяц зимы и каковы особенности нынешнего декабря.
Декабрь в Абхазии считается самым теплым месяцем зимы, хотя не всегда все одинаково, но температуры ниже январских бывают очень редко, сообщила Ахба.
"До конца первой декады декабря существенных осадков мы не наблюдаем. С 11 по 12 декабря мы ждем осадки разной интенсивности и продолжительности. В середине месяца в предгорных районах возможет дождь со снегом", – рассказала Лариса Ахба.
Подробности слушайте в подкасте
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