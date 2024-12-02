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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/bolee-150-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1053040196.html
Более 150 аварий произошло в Абхазии с начала года
Более 150 аварий произошло в Абхазии с начала года
Sputnik Абхазия
И. о. министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание с заместителями, начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и РОВД по... 02.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. 154 аварии произошло в Абхазии с начала года, сообщил начальник штаба МВД Денис Тания на рабочем совещании с и.о.министра внутренних дел Робертом Киут.Тания уточнил, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 170 ДТП, в которых погибли 52 человека, 237 пострадали.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241112/dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1052837088.html
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Более 150 аварий произошло в Абхазии с начала года

16:59 02.12.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии по городу Сухум
Машина МВД Абхазии по городу Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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И. о. министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание с заместителями, начальниками подразделений центрального аппарата, городских управлений и РОВД по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. 154 аварии произошло в Абхазии с начала года, сообщил начальник штаба МВД Денис Тания на рабочем совещании с и.о.министра внутренних дел Робертом Киут.
В них погибли 45 человек, 166 получили травмы.
Тания уточнил, что за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 170 ДТП, в которых погибли 52 человека, 237 пострадали.
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2024
В Абхазии
Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе
12 ноября, 22:02
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