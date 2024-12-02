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https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/itogi-43-go-teatralnogo-sezona-podveli-v-rusdrame-1053045678.html
Итоги 43-го театрального сезона подвели в РУСДРАМе
Итоги 43-го театрального сезона подвели в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Режиссером спектакля "Человек и его окрестности", приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал Заслуженный артист России Алексей Дубровский. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T23:06+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. 43-й театральный сезон в РУСДРАМе завершился спектаклем "Человек и его окрестности" по произведениям Фазиля Искандера. В нем были задействованы студенты-третьекурсники, среди которых есть и уроженцы Абхазии. Он подчеркнул, что выступление студентов Щепкинского института станет последним в рамках 43-го театрального сезона, но ждать долго зрителям не придется, следующий сезон начнется уже 7 декабря. Хинтба отметил, что гастроли "щепкинцев" стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России, и выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой, которая очень любит Абхазию и сделала все возможное для того, чтобы эти гастроли состоялись.После спектакля были подведены итоги сезона, в голосовании приняли участие зрители. Лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа". Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце". За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров. Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/chelovek-i-ego-okrestnosti-khintba-o-spektakle-studentov-schepki-v-sukhume-1053045401.html
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абхазия, русдрам, новости, культура, театр

Итоги 43-го театрального сезона подвели в РУСДРАМе

23:06 02.12.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Гастроли Щепки "Человек и его окрестности"
Гастроли Щепки Человек и его окрестности - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Режиссером спектакля "Человек и его окрестности", приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал Заслуженный артист России Алексей Дубровский.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. 43-й театральный сезон в РУСДРАМе завершился спектаклем "Человек и его окрестности" по произведениям Фазиля Искандера.
В нем были задействованы студенты-третьекурсники, среди которых есть и уроженцы Абхазии.
"Я не скрою, что для меня удивление и повод для радости видеть полный зал на спектакле студентов третьего курса театрального института имени Щепкина", - отметил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Он подчеркнул, что выступление студентов Щепкинского института станет последним в рамках 43-го театрального сезона, но ждать долго зрителям не придется, следующий сезон начнется уже 7 декабря.
Хинтба отметил, что гастроли "щепкинцев" стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России, и выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой, которая очень любит Абхазию и сделала все возможное для того, чтобы эти гастроли состоялись.
После спектакля были подведены итоги сезона, в голосовании приняли участие зрители.
Лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

&quot;Человек и его окрестности&quot; - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

&quot;Человек и его окрестности&quot; - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

&quot;Человек и его окрестности&quot; - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

&quot;Человек и его окрестности&quot; - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

&quot;Человек и его окрестности&quot; - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

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© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава

"Человек и его окрестности"

Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце".
За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров.
Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").
Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов Щепки в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2024
В Абхазии
Человек и его окрестности: Хинтба о спектакле студентов "Щепки" в Сухуме
21:39
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