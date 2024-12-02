Итоги 43-го театрального сезона подвели в РУСДРАМе
© Sputnik / Марианна Кубрава Гастроли Щепки "Человек и его окрестности"
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Режиссером спектакля "Человек и его окрестности", приуроченного к 95-летию со дня рождения классика, стал Заслуженный артист России Алексей Дубровский.
СУХУМ, 2 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. 43-й театральный сезон в РУСДРАМе завершился спектаклем "Человек и его окрестности" по произведениям Фазиля Искандера.
В нем были задействованы студенты-третьекурсники, среди которых есть и уроженцы Абхазии.
"Я не скрою, что для меня удивление и повод для радости видеть полный зал на спектакле студентов третьего курса театрального института имени Щепкина", - отметил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
Он подчеркнул, что выступление студентов Щепкинского института станет последним в рамках 43-го театрального сезона, но ждать долго зрителям не придется, следующий сезон начнется уже 7 декабря.
Хинтба отметил, что гастроли "щепкинцев" стали возможны благодаря программе "Большие гастроли" и Министерству культуры России, и выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой, которая очень любит Абхазию и сделала все возможное для того, чтобы эти гастроли состоялись.
После спектакля были подведены итоги сезона, в голосовании приняли участие зрители.
Лучшим спектаклем стал "Пастух Махаз". Режиссер спектакля Олеся Невмержицкая победила в номинации "Лучшая режиссерская работа".
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
1/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
1/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
2/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
3/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
4/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
5/5
© Sputnik / Марианна Кубрава
"Человек и его окрестности"
Лучшей мужской ролью признали роль сэра Джона Фальстафа из "Виндзорских проказниц". Его сыграл Кирилл Шишкин. Анна Гюрегян стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за роль Аманды Уингфрид в "Стеклянном зверинце".
За роли второго плана в этом же спектакле наград удостоились Милана Ломия и Эмиль Петров.
Виталий Кацба стал победителем в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" (спектакль "Пастух Махаз"), Ирина Уколова — в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" ("Виндзорские проказницы"), Илларион Пасания — в номинации "Лучшая работа художника по свету" ("Стеклянный зверинец").