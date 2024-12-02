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Коллектив "Апснымедиа" поздравил Sputnik с юбилеем
Коллектив "Апснымедиа" поздравил Sputnik с юбилеем
Sputnik Абхазия
Сотрудники редакций газет "Аԥсны", "Республика Абхазия" и информационного агентства "Апсныпресс" пожелали своим коллегам из Sputnik вдохновения и новых... 02.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Коллектив медиагруппы "Апснымедиа" поздравил Sputnik c десятилетием. Отмечается, что за эти годы Sputnik стал одним из самых востребованных информационных ресурсов в стране. Сотрудникам Sputnik пожелали дальнейших успехов, творческого вдохновения и новых достижений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053036155.html
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Коллектив "Апснымедиа" поздравил Sputnik с юбилеем
11:59 02.12.2024 (обновлено: 12:38 02.12.2024)
Сотрудники редакций газет "Аԥсны", "Республика Абхазия" и информационного агентства "Апсныпресс" пожелали своим коллегам из Sputnik вдохновения и новых достижений.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik.
Коллектив медиагруппы "Апснымедиа" поздравил
Sputnik c десятилетием.
Отмечается, что за эти годы Sputnik стал одним из самых востребованных информационных ресурсов в стране.
"Ваша работа играет важнейшую роль в информировании общества о происходящих событиях в стране и за рубежом. Вы всегда готовы оперативно реагировать на актуальные события и предоставлять своим читателям и слушателям исчерпывающую информацию", — говорится в тексте.
Сотрудникам Sputnik пожелали дальнейших успехов, творческого вдохновения и новых достижений.