https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/novyy-afon-voshel-v-top-10-napravleniy-dlya-byudzhetnogo-otdykha-v-dekabre-1053037785.html

Новый Афон вошел в топ-10 направлений для бюджетного отдыха в декабре

Новый Афон вошел в топ-10 направлений для бюджетного отдыха в декабре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре по данным сервиса Tvil.ru. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T13:19+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре по данным сервиса Tvil.ru.Самым бюджетным направлением в первый зимний месяц стал крымский город Евпатория, средняя цена ночи там почти на 600 рублей ниже, чем в Новом Афоне.Самым дорогим направлением в декабре стал Севастополь, средняя цена ночи там превысила три тысячи рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/sukhum-i-gagra-popali-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-dekabre-1053018934.html

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