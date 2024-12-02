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Новый Афон вошел в топ-10 направлений для бюджетного отдыха в декабре
Новый Афон вошел в топ-10 направлений для бюджетного отдыха в декабре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре по данным сервиса Tvil.ru. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T13:19+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре по данным сервиса Tvil.ru.Самым бюджетным направлением в первый зимний месяц стал крымский город Евпатория, средняя цена ночи там почти на 600 рублей ниже, чем в Новом Афоне.Самым дорогим направлением в декабре стал Севастополь, средняя цена ночи там превысила три тысячи рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241130/sukhum-i-gagra-popali-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-dlitelnogo-otdykha-v-dekabre-1053018934.html
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Новый Афон вошел в топ-10 направлений для бюджетного отдыха в декабре
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Новый Афон вошел в десятку самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре по данным сервиса Tvil.ru.
Абхазский курорт занял восьмое место в списке. Средняя стоимость ночи там составляет 2900 рублей, следует из данных сервиса. Гостят там туристы, в среднем, пять ночей.
Самым бюджетным направлением в первый зимний месяц стал крымский город Евпатория, средняя цена ночи там почти на 600 рублей ниже, чем в Новом Афоне.
Самым дорогим направлением в декабре стал Севастополь, средняя цена ночи там превысила три тысячи рублей.