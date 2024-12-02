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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/posol-rossii-pozdravil-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053039667.html
Посол России поздравил Sputnik Абхазия с 10-летием
Посол России поздравил Sputnik Абхазия с 10-летием
Sputnik Абхазия
Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Российский посол Михаил Шургалин поздравил Sputnik Абхазия c 10-летием. Шургалин пожелал коллективу Sputnik новых успехов, достижений и высоких рейтингов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053036155.html
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абхазия, sputnik абхазия, посольство рф в абхазии
абхазия, sputnik абхазия, посольство рф в абхазии

Посол России поздравил Sputnik Абхазия с 10-летием

16:32 02.12.2024 (обновлено: 16:48 02.12.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукМихаил Шургалин
Михаил Шургалин - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Российский посол Михаил Шургалин поздравил Sputnik Абхазия c 10-летием.
"Высоко ценим ту информационную политику, которую проводит Sputnik Абхазия, освещая многочисленные аспекты взаимодействия России и Абхазии, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства", — говорится в тексте.
Шургалин пожелал коллективу Sputnik новых успехов, достижений и высоких рейтингов.
Бадра Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.12.2024
В Абхазии
Бадра Гунба поздравил коллектив Sputnik Абхазия с 10-летием
11:23
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