https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/posol-rossii-pozdravil-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053039667.html

Посол России поздравил Sputnik Абхазия с 10-летием

Посол России поздравил Sputnik Абхазия с 10-летием

Sputnik Абхазия

Вот уже 10 лет Sputnik Абхазия на двух языках и в ежедневном режиме рассказывает читателям о важнейших событиях в республике и мире. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T16:32+0300

2024-12-02T16:32+0300

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в абхазии

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sputnik абхазия

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Российский посол Михаил Шургалин поздравил Sputnik Абхазия c 10-летием. Шургалин пожелал коллективу Sputnik новых успехов, достижений и высоких рейтингов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/badra-gunba-pozdravil-kollektiv-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053036155.html

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