https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-3-dekabrya-1053037571.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 декабря

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона с центром над европейской территорией России. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T15:43+0300

2024-12-02T15:43+0300

2024-12-02T15:43+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Во вторник, 3 декабря, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.

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абхазия, погода в абхазии