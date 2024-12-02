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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 декабря
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона с центром над европейской территорией России. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T15:43+0300
2024-12-02T15:43+0300
2024-12-02T15:43+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Во вторник, 3 декабря, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 3 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием юго-западной окраины антициклона с центром над европейской территорией России.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Во вторник, 3 декабря, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +9°С до +14°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-80%.