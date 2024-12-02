https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/sredstva-pvo-rossii-za-noch-unichtozhili-15-ukrainskikh-bespilotnikov-1053035057.html

Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников

Sputnik Абхазия

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T10:22+0300

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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 15 украинских дронов над территорией страны, сообщает Министерство обороны.Восемь БПЛА сбили над Курской областью, четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241201/rossiyskie-voyska-osvobodili-ilinku-i-petrovku-v-dnr-1053033116.html

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