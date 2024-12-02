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Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
Sputnik Абхазия
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 15 украинских дронов над территорией страны, сообщает Министерство обороны.Восемь БПЛА сбили над Курской областью, четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.
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Средства ПВО России за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников
10:22 02.12.2024 (обновлено: 11:09 02.12.2024)
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
СУХУМ, 2 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили 15 украинских дронов над территорией страны, сообщает Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в тексте.
Восемь БПЛА сбили над Курской областью, четыре – над Брянской, два – над Крымом и один – над Белгородской областью.