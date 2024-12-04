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Бганба: режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии
Бганба: режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии, заявил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T12:50+0300
2024-12-04T12:50+0300
2024-12-04T13:29+0300
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майнинг в абхазии
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии, заявил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Сегодня состоялось заседание республиканского Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии. Главное: Часть Абхазии может остаться без электричества, потому что комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. Переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря. 700 миллионов рублей направлено в 2024 году из республиканского бюджета на поддержку энергетической отрасли Абхазии, из них 425 миллионов — на приобретение перетока из России. Львиная часть незаконной добычи криптовалюты в Абхазии — это бытовой майнинг. От 4 до 5 миллионов рублей расходуется на один миллион кВт•ч электроэнергии, которую потребляют незаконные майнинг-фермы в сутки. В 2024 году МВД Абхазии изъяло 1097 единиц майнинг-оборудования. Крупных криптоферм на сегодняшний день в республике нет. 476 единиц оборудования для добычи криптовалюты и комплектующие к ним изъял Государственный таможенный комитет в 2024 году.
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абхазия, электроэнергетика, россия, майнинг в абхазии, экономика
абхазия, электроэнергетика, россия, майнинг в абхазии, экономика
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии, заявил и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
Сегодня состоялось заседание республиканского Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии.
Часть Абхазии может остаться без электричества, потому что комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище.
Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России.
Переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря.
700 миллионов рублей направлено в 2024 году из республиканского бюджета на поддержку энергетической отрасли Абхазии, из них 425 миллионов — на приобретение перетока из России.
Львиная часть незаконной добычи криптовалюты в Абхазии — это бытовой майнинг.
От 4 до 5 миллионов рублей расходуется на один миллион кВт•ч электроэнергии, которую потребляют незаконные майнинг-фермы в сутки.
В 2024 году МВД Абхазии изъяло 1097 единиц майнинг-оборудования. Крупных криптоферм на сегодняшний день в республике нет.
476 единиц оборудования для добычи криптовалюты и комплектующие к ним изъял Государственный таможенный комитет в 2024 году.