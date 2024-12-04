https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/bganba-rezhim-chs-mogut-vvesti-v-energosisteme-abkhazii-1053061365.html

Бганба: режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии

Бганба: режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии, заявил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T12:50+0300

2024-12-04T12:50+0300

2024-12-04T13:29+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

электроэнергетика

россия

майнинг в абхазии

экономика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/04/1053061189_0:71:890:572_1920x0_80_0_0_cd3a10092fa1518a1033a558e12513d6.jpg

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Режим ЧС могут ввести в энергосистеме Абхазии, заявил и.о. премьер-министра Валерий Бганба. Сегодня состоялось заседание республиканского Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии. Главное: Часть Абхазии может остаться без электричества, потому что комплекс ИнгурГЭС находится на грани аварийного отключения из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище. Абхазии пришлось увеличить объем запрашиваемого перетока электроэнергии из России. Переток электроэнергии из России оплачен до 7 декабря. 700 миллионов рублей направлено в 2024 году из республиканского бюджета на поддержку энергетической отрасли Абхазии, из них 425 миллионов — на приобретение перетока из России. Львиная часть незаконной добычи криптовалюты в Абхазии — это бытовой майнинг. От 4 до 5 миллионов рублей расходуется на один миллион кВт•ч электроэнергии, которую потребляют незаконные майнинг-фермы в сутки. В 2024 году МВД Абхазии изъяло 1097 единиц майнинг-оборудования. Крупных криптоферм на сегодняшний день в республике нет. 476 единиц оборудования для добычи криптовалюты и комплектующие к ним изъял Государственный таможенный комитет в 2024 году.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, электроэнергетика, россия, майнинг в абхазии, экономика