https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/kurskiy-ad-dlya-vsu--eto-podarok-trampu-1053058619.html

Курский ад для ВСУ – это "подарок" Трампу

Курский ад для ВСУ – это "подарок" Трампу

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T10:40+0300

2024-12-04T10:40+0300

2024-12-04T10:40+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательБезрассудное жертвоприношение в Курской области самых подготовленных бригад украинской армии обретает некий политический смысл. Миссия самоубийц – "подарок" уходящей администрации Белого дома вновь избранному президенту США Дональду Трампу. Который обещал остановить войну в Европе, вопреки интересам американского "глубинного государства" и военно-промышленного комплекса.Удары артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации уничтожали противника в районе курских сел Гуево, Махновка, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, а также близ населенных пунктов сопредельной Сумской области – Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы. Потери противника превысили 300 бойцов, и это среднесуточный "норматив". За четыре месяца боевых действий на Курском направлении уничтожено более 37600 украинских военнослужащих (18 бригад), 228 танков, 288 БМП и БТР, 1220 других бронемашин, 348 единиц артиллерии и РСЗО, 13 ЗРК, 70 станций РЭБ, не считая инженерной техники ВСУ.На Курском направлении и на украинском ТВД в целом российское наступление ускоряется, и это вгоняет Запад в уныние. Чешское издание Parlamentní listy сегодня констатировало: "Положение Украины не из лучших, она теряет территории на всех направлениях". Американский журнал Newsweek сообщил: "Эта осень была мрачной для Украины". Ведь за минувшие три месяца российские войска освободили около 500 кв. км в Курской области и еще 1600 кв. км – в зоне СВО. Прогноз Newsweek: "Российская армия наверняка продолжит наступление в направлении Покровск – Великая Новоселка, и вскоре сможет захватить еще 700 кв. км территории… Прорвать украинскую оборону в Часовом Яре и Торецке… В ближайшие месяцы мы увидим битву за Покровск".Разумеется, список неполный. Москва намерена достичь изначально поставленных целей специальной военной операции (это не про территорию), располагая для демилитаризации и денацификации Украины необходимыми временем, силами и средствами. Российская система подготовки войск совершенствуется, в 2024 году обучение в полках резерва для участия в СВО прошли более 300 тысяч контрактников.Россия – кладбище агрессоровХвост не может вилять собакой, и все же накануне очередного заседания совета НАТО – Украина в Брюсселе киевский режим 3 декабря официально отверг любые возможные форматы безопасности, заменяющие членство в НАТО. Министры иностранных дел стран альянса сегодня скорбно обсуждают ситуацию в зоне СВО, ускорение российского наступления. Карта войны на Украине выглядит безнадежной для ВСУ.Вашингтон днем ранее направил украинским марионеткам еще один "пакет" на 725 млн долларов – дополнительные противотанковые комплексы Javelin и AT-4, боеприпасы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, беспилотники, ракеты к ПЗРК Stinger, а также противопехотные мины. Мы наблюдаем акты отчаяния.Пока Пентагон цинично анализирует опыт боевого применения своих ракет ATACMS по "старым регионам" России, расчеты "Искандеров" отрабатывают уничтожение сразу пяти пусковых установок ATACMS в Сумской области. На фоне катастрофических потерь ВСУ стремительно растет количество украинских дезертиров – более 60 тысяч уголовных дел за год, не считая "пропавших без вести". По данным Military Watch Magazine, с февраля 2022 года фронт самовольно и навсегда оставили до 200 тысяч бойцов ВСУ.На Курском направлении изнуренным украинским бригадам "приказано держаться до инаугурации Дональда Трампа", то есть медленно отползать под ударами российских войск еще 48 суток (до 20 января 2025 года), и потерять убитыми еще около 15 тысяч бойцов (среднестатистический прогноз).А что потом? Вроде бы, курский приграничный "плацдарм" необходим Западу для обмена на что-то в ходе переговоров с Москвой – за горизонтом текущих событий. Однако Россия в территориальных обменах не участвует: "своей земли вершка не отдадим". Вряд ли Трамп высоко оценит такой потенциально проблемный (опасный) для США "подарок". Кроме того, на боевые действия против России в 2025 году киевскому режиму требуется еще 126 млрд долларов.Стратеги НАТО понимают, что американский план ослабления России руками Украины с треском провалился. Военная ситуация для киевского режима критична, и ухудшается с каждым днем, несмотря на лихорадочные поставки современного оружия США. Безрассудным "украинским проектом" уходящая администрация Джо Байдена в итоге сделала Россию сильнее. Военный бюджет НАТО в 10 раз превышает российский, однако Стокгольмский международный институт SIPRI вчера констатировал: альянс не способен "превратить свои расходы в огневую мощь в условиях кризиса", а российское оборонное производство сегодня "опережает производство США и всех стран-членов НАТО вместе взятых".И последнее. Верящим в существование Деда Мороза и доброго американского президента следует помнить: будущее России от "пересменки" в Белом доме не зависит.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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аналитика, россия, нато, украина