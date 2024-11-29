https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/svo-prodvizhenie-rossiyskikh-voysk-v-kharkovskoy-oblasti-1053012389.html

СВО: продвижение российских войск в Харьковской области

СВО: продвижение российских войск в Харьковской области

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 29.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-29T10:10+0300

2024-11-29T10:10+0300

2024-11-29T10:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

аналитика

россия

украина

сша

нато

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052993516_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff9dd4534d0e2c49bf570262c23297e2.jpg

Александр Хроленко, военный обозревательРазвитие российского наступления в Изюмском и Купянском районах Харьковской области делает возможным "северный охват" Славянска (и укрепрайона ВСУ), то есть ускоряет полное освобождение Донбасса, и открывает ВС России выход на оперативный простор в Днепропетровской области. В зоне СВО за ноябрь освобождены около 600 квадратных километров, и только за минувшую неделю – 235 квадратных километров – рекорд 2024 года.Российская армия методично проламывает оборону противника в Харьковской области. Группировка войск "Север" за минувшие сутки нанесла поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино (в 15 км севернее Харькова). В Купянске сахарный и силикатный заводы превращены в "крематории" для ВСУ.Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении от бандеровцев харьковского села Копанки, расположенного в 38 км к северо-западу от города Славянска (славянско-краматорский укрепрайон ВСУ остается последней крупной "фортецией" ВСУ в Донбассе). Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям одной воздушно-десантной и трех механизированных бригад ВСУ близ населенных пунктов Сеньково, Лозовая, Загоруйковка, Новоплатоновка Харьковской области.Продолжается методичное уничтожение объектов ВСУ, транспортной и энергетической инфраструктуры в Харькове, других регионах, подконтрольных киевскому режиму. Российский президент Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане рассказал о комплексном ударе по украинским объектам в ночь на 28 ноября с применением 90 ракет и 100 беспилотников – в ответ на недавние атаки ракетами ATACMS. Поражено 17 объектов."Демилитаризованы" два украинских истребителя Су-27 на аэродроме "Канатово" в Кировограде. Во Львовской области "прилетело" по объектам критической инфраструктуры в Дрогобыче. В разных регионах поражены шесть крупных трансформаторных подстанций на 330 кВ и 750 кВ, военные заводы "Хартрон" (Харьков), "Телекарт-Прибор" (Одесса) и Шосткинский завод химических реактивов.Запад в ожидании возмездияРоссия подтвердила серийное производство, наличие запасов, и высокую вероятность применения по военным объектам НАТО новых баллистических ракет "Орешник". Массированный удар неядерными гиперзвуковыми ракетами сопоставим с применением ядерного оружия без радиоактивного загрязнения местности. "Орешник" несет "десятки самонаводящихся боевых блоков", летит со скоростью 10 Махов (3 км/сек). Поражающие элементы поднимают температуру до 4000°С, выжигают все в эпицентре взрыва и на большой глубине.На украинском ТВД активно применяются гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и "Циркон", крылатые "Калибры", Х-101 и другие. Россия выпускает их в 10 раз больше, чем все страны НАТО, и в 2025 году планирует нарастить объем производства на 25 – 30 процентов.Запад "плющит и колбасит". Американская разведка успокаивает подопытных бандеровцев (европейских союзников и себя), что ядерная атака России маловероятна, поэтому можно снизить возраст мобилизации, и еще какое-то время повоевать за интересы США.Между тем, в открытых источниках появилась информация о способности "Орешника" доставить на дальность до 5500 км термоядерные заряды суммарной мощностью 900 килотонн (несколько десятков Хиросим). Возмездие агрессору неотвратимо, масштаб зависит от продолжения оружейных поставок и безрассудных эскалационных экспериментов США и НАТО на украинском ТВД. И для Российского "Орешника" североамериканская территория "священной коровой" не является.Уходящий 46-й президент США Джо Байден в середине ноября разрешил специалистам Пентагона на Украине применять по международно-признанной территории РФ, Курской и Брянской областям баллистические ракеты ATACMS американского производства, дальностью до 300 км. Лондон и Париж почти синхронно разрешили себе аналогичные удары крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP.Когда на Украине превратятся в пыль "центры управления", предприятия ВПК, и погаснет последняя "лампочка Ильича", Запад в полной мере – на своей территории, и даже в самых глубоких бункерах – ощутит боль военного поражения и тяжесть геополитического унижения. За что боролись.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

https://sputnik-abkhazia.ru/20241122/manevry-nato-freezing-winds-24-dlya-chego-baltiyskie-tigry-pokazyvayut-zuby-rossii-1052946045.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/svo-rossiyskie-voyska-okruzhili-vsu-v-chasovom-yare-1052925307.html

россия

украина

сша

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

аналитика, россия, украина, сша, нато