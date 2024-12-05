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Ингур ГЭС. - Sputnik Абхазия, 1920
Энергетическая отрасль Абхазии
Ветхость оборудования и многократный перегруз системы — основные проблемы энергетики в Абхазии. Кроме того, по официальным данным, компании "Черноморэнерго" около 70 процентов населения не платит за электроэнергию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/abkhaziya-mozhet-ostatsya-bez-sveta-do-16-chasov-v-sutki-1053074190.html
Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки
Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго"... 05.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-05T19:25+0300
2024-12-05T19:25+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
россия
энергосбережение
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба. По его словам, с сегодняшнего дня вся выработка СухумГЭС направляется в общую энергосистему Абхазии. График четырехчасовых отключений электричества в Абхазии действует с 1 ноября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/abkhaziya-ne-poluchit-18-milliarda-rubley-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi--1053074040.html
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абхазия, россия, энергосбережение
абхазия, россия, энергосбережение

Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки

19:25 05.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук Бзыпская подстанция
Бзыпская подстанция - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба.
По его словам, с сегодняшнего дня вся выработка СухумГЭС направляется в общую энергосистему Абхазии.
"Вот, и порядка семи мегаватт они вливают в нашу систему. В случае, если будет остановлен переток, три миллиона кВт•ч – это третья часть от нашего потребления сегодняшнего. Значит, если мы только на ИнгурГЭС останемся, это будет семь, максимум восемь часов в сутки будем иметь свет. Все остальное время будет обесточено", — добавил Джинджолия.
График четырехчасовых отключений электричества в Абхазии действует с 1 ноября.
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