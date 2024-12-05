https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/abkhaziya-mozhet-ostatsya-bez-sveta-do-16-chasov-v-sutki-1053074190.html

Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки

Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго"... 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T19:25+0300

2024-12-05T19:25+0300

2024-12-05T19:25+0300

энергетическая отрасль абхазии

абхазия

россия

энергосбережение

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия может остаться без света до 16 часов в сутки, если переток электроэнергии из России прекратится, сообщил глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба. По его словам, с сегодняшнего дня вся выработка СухумГЭС направляется в общую энергосистему Абхазии. График четырехчасовых отключений электричества в Абхазии действует с 1 ноября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/abkhaziya-ne-poluchit-18-milliarda-rubley-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi--1053074040.html

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абхазия, россия, энергосбережение