https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/abkhaziya-ne-poluchit-18-milliarda-rubley-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi--1053074040.html

Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи

Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.о... 05.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-05T19:00+0300

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2024-12-05T19:24+0300

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СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.о. министра финансов Владимир Делба. Он добавил, что эти средства правительству нужно будет заместить. И.о. президента Бадра Гунба заявил, что без финансовой поддержки, которую Абхазия получала из России, дальше ситуацию удержать крайне тяжело. Он отметил, что с ноября месяца российская сторона фактически приостановила выплаты софинансирования по всем направлениям, кроме пенсионного обеспечения. И сейчас есть угроза, что бюджетники не получат заработную плату, добавил Гунба. "Именно работа налоговой инспекции, Министерства финансов, таможни, которая выполнила все планы, даже перевыполнила, позволила нам до сегодняшнего дня удержать ситуацию. Но эти резервы, они, безусловно, ограничены. Без финансовой поддержки, той, которая шла из Российской Федерации, нам дальше ситуацию удержать крайне тяжело. И поэтому наши граждане должны знать, понимать, это вынужденная мера", — сказал и.о. президента. И.о. премьер-министра Валерий Бганба сообщил, что абхазская сторона обратилась к российским коллегам по вопросам приостановки софинансирования и ситуации в энергоотрасли, сообщил . Гунба поручил Минздраву, Минпросу и главам районов предусмотреть все необходимые меры по обеспечению резервным электроснабжением объектов жизнеобеспечения на случай введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/delba-zarplata-byudzhetnikam-na-segodnyashniy-den-ne-vyplachivaetsya-1053073916.html

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