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Бганба: важно сохранять культурные связи между народами Абхазии и России
Бганба: важно сохранять культурные связи между народами Абхазии и России
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России подчеркнул и.о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с... 06.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России подчеркнул и.о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с главным режиссером Малого театра России Алексеем Дубровским. Студенты мастерской Дубровского в Высшем театральном училище имени Щепкина показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Искандера 2 декабря в РУСДРАМе. По словам Дубровского, то, что в училище имени Щепкина учатся студенты из Абхазии, взаимный, полезный опыт для вуза. Он добавил, что спектакль по произведению Искандера в Москве пользуется популярностью у зрителя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/dubrovskiy-o-premere-studentov-schepki-v-abkhazii-rabotali-s-bolshim-voodushevleniem-1053076408.html
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абхазия, россия, культура, театр, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина
СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России подчеркнул и.о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с главным режиссером Малого театра России Алексеем Дубровским.
Студенты мастерской Дубровского в Высшем театральном училище имени Щепкина показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Искандера 2 декабря в РУСДРАМе.
"У вас связи уже давно наладились и подготовка наших детей — это благотворное влияние на нашу культуру", — отметил Валерий Бганба.
По словам Дубровского, то, что в училище имени Щепкина учатся студенты из Абхазии, взаимный, полезный опыт для вуза. Он добавил, что спектакль по произведению Искандера в Москве пользуется популярностью у зрителя.