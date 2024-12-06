https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/bganba-vazhno-sokhranyat-kulturnye-svyazi-mezhdu-narodami-abkhazii-i-rossii-1053079722.html

Бганба: важно сохранять культурные связи между народами Абхазии и России

Бганба: важно сохранять культурные связи между народами Абхазии и России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России подчеркнул и.о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с... 06.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-06T16:00+0300

2024-12-06T16:00+0300

2024-12-06T17:26+0300

в абхазии

абхазия

россия

культура

театр

русдрам

высшее театральное училище имени щепкина

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СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Важность сохранения культурных связей между народами Абхазии и России подчеркнул и.о. премьер-министра Валерий Бганба на встрече с главным режиссером Малого театра России Алексеем Дубровским. Студенты мастерской Дубровского в Высшем театральном училище имени Щепкина показали свой премьерный спектакль "Человек и его окрестности" по произведению Искандера 2 декабря в РУСДРАМе. По словам Дубровского, то, что в училище имени Щепкина учатся студенты из Абхазии, взаимный, полезный опыт для вуза. Он добавил, что спектакль по произведению Искандера в Москве пользуется популярностью у зрителя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/dubrovskiy-o-premere-studentov-schepki-v-abkhazii-rabotali-s-bolshim-voodushevleniem-1053076408.html

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абхазия, россия, культура, театр, русдрам, высшее театральное училище имени щепкина