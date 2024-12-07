https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/dzhopua-rasskazal-kak-mashiny-s-mandarinami-propuskayut-cherez-granitsu-s-rossiey-1053081615.html

Джопуа рассказал, как машины с мандаринами пропускают через границу с Россией

Джопуа рассказал, как машины с мандаринами пропускают через границу с Россией

Sputnik Абхазия

В пятницу, 6 декабря, в одной из партий цитрусов было обнаружено карантинное насекомое. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-07T11:06+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Грузовые машины с абхазскими цитрусами беспрепятственно выезжают в Россию, рассказал Sputnik и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. По его словам, таможенные процедуры занимают больше времени из-за усиленного осмотра. В пятницу сообщалось, что при фитосанитарном контроле на российско-абхазской границе в одной из экспортируемых партий цитрусов было обнаружено насекомое трипс. Партия была запрещена к ввозу. При этом в Россельхознадзоре заявили, что запрета на экспорт из Абхазии нет, проверка грузов продолжается в штатном режиме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/rosselkhoznadzor-oproverg-informatsiyu-o-zaprete-na-vvoz-tsitrusovykh-iz-abkhazii-1053079848.html

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