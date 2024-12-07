https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/osvobozhden-naselennyy-punkt-berestki-v-dnr-1053082825.html

Освобожден населенный пункт Берестки в ДНР

Освобожден населенный пункт Берестки в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщает Министерство обороны России. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-07T16:46+0300

2024-12-07T16:46+0300

2024-12-07T17:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Берестки в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала СВО уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37380 БПЛА, 586 ЗРК, 19698 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин РСЗО, 19145 орудий полевой артиллерии и минометов, 29080 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053079371.html

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