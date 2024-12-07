https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/rezhisserskaya-laboratoriya-sandro-zavershilas-v-rusdrame-1053088653.html

Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе

Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе

Sputnik Абхазия

Лучший эскиз, выбранный зрителями, станет полноценным спектаклем РУСДРАМа в следующем году. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе.После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль. Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году. Режиссерская лаборатория "Сандро" проходит в РУСДРАМе в третий раз. Благодаря ей на свет появились спектакли "Рассказ мула старого Хабуга" и "Пастух Махаз". В этом году впервые на сцену с актерами РУСДРАМа вышли студенты театрального училища имени Щепкина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/dubrovskiy-o-premere-studentov-schepki-v-abkhazii-rabotali-s-bolshim-voodushevleniem-1053076408.html

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