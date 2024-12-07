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Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе
Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе
Sputnik Абхазия
Лучший эскиз, выбранный зрителями, станет полноценным спектаклем РУСДРАМа в следующем году. 07.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе.После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль. Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году. Режиссерская лаборатория "Сандро" проходит в РУСДРАМе в третий раз. Благодаря ей на свет появились спектакли "Рассказ мула старого Хабуга" и "Пастух Махаз". В этом году впервые на сцену с актерами РУСДРАМа вышли студенты театрального училища имени Щепкина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/dubrovskiy-o-premere-studentov-schepki-v-abkhazii-rabotali-s-bolshim-voodushevleniem-1053076408.html
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Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе

22:34 07.12.2024 (обновлено: 22:35 07.12.2024)
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "В ночь новолуния"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль В ночь новолуния - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Лучший эскиз, выбранный зрителями, станет полноценным спектаклем РУСДРАМа в следующем году.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Режиссерская лаборатория "Сандро" завершилась в РУСДРАМе.
Актеры театра и студенты "Щепки" вынесли на суд зрителей четыре эскиза по произведениям абхазских классиков: "Земляника" Джумы Ахуба,"В ночь новолуния" Шалодии Аджинджал, "Рассказ о море" и "Тали — чудо из Чегема" Фазиля Искандера.
После каждого показа в фойе театра проходило обсуждение. В конце зрители голосовали за понравившийся спектакль.
Итоги голосования объявят через несколько дней. Эскиз, который наберет больше голосов, станет полноценным спектаклем в 2025 году.
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Земляника"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Земляника - Sputnik Абхазия
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Земляника"
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "В ночь новолуния"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль В ночь новолуния - Sputnik Абхазия
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "В ночь новолуния"
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Море внутри - Sputnik Абхазия
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Тали - чудо Чегема - Sputnik Абхазия
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Тали - чудо Чегема - Sputnik Абхазия
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
© Sputnik / Марианна Кубрава Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
Итоги режиссерской лаборатории Сандро, спектакль Море внутри - Sputnik Абхазия
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
1/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Земляника"
2/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "В ночь новолуния"
3/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
4/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
5/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Тали - чудо Чегема
6/6
© Sputnik / Марианна Кубрава
Итоги режиссерской лаборатории "Сандро", спектакль "Море внутри"
Режиссерская лаборатория "Сандро" проходит в РУСДРАМе в третий раз. Благодаря ей на свет появились спектакли "Рассказ мула старого Хабуга" и "Пастух Махаз". В этом году впервые на сцену с актерами РУСДРАМа вышли студенты театрального училища имени Щепкина.
Дубровский о премьере студентов Щепки в Абхазии: работали с большим воодушевлением - Sputnik Абхазия, 1920, 06.12.2024
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