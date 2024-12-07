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Средства ПВО России за ночь сбили четыре украинских дрона
Средства ПВО России за ночь сбили четыре украинских дрона
Sputnik Абхазия
С начала проведения военной спецоперации Киев пытается нанести удары по объектам на российской территории, в том числе с помощью беспилотников. 07.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-07T09:02+0300
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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 6 на 7 декабря перехватили четыре украинских беспилотника, пытавшихся поразить объекты на российской территории, сообщает Минобороны России.Два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, по одному - над Астраханской и Воронежской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053079371.html
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россия, украина, новости

Средства ПВО России за ночь сбили четыре украинских дрона

09:02 07.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Боевая работа операторов БПЛА группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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С начала проведения военной спецоперации Киев пытается нанести удары по объектам на российской территории, в том числе с помощью беспилотников.
СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 6 на 7 декабря перехватили четыре украинских беспилотника, пытавшихся поразить объекты на российской территории, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства.
Два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, по одному - над Астраханской и Воронежской областями.
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