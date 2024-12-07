https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/sredstva-pvo-rossii-za-noch-sbili-chetyre-ukrainskikh-drona-1053081257.html

Средства ПВО России за ночь сбили четыре украинских дрона

Средства ПВО России за ночь сбили четыре украинских дрона

Sputnik Абхазия

С начала проведения военной спецоперации Киев пытается нанести удары по объектам на российской территории, в том числе с помощью беспилотников. 07.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-07T09:02+0300

2024-12-07T09:02+0300

2024-12-07T09:02+0300

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СУХУМ, 7 дек - Sputnik. Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с 6 на 7 декабря перехватили четыре украинских беспилотника, пытавшихся поразить объекты на российской территории, сообщает Минобороны России.Два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, по одному - над Астраханской и Воронежской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241206/vooruzhennye-sily-rossii-za-nedelyu-osvobodili-shest-naselennykh-punktov-1053079371.html

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