https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/bashar-asad-pribyl-v-moskvu-1053101539.html

Башар Асад прибыл в Москву

Башар Асад прибыл в Москву

Sputnik Абхазия

Утром 8 декабря представители вооруженной сирийской оппозиции заявили о захвате власти в стране. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T21:25+0300

2024-12-08T21:25+0300

2024-12-08T21:25+0300

башар асад

сирия

россия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/03/1032550296_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_03d751b26408798f227f30b831d3ee87.jpg

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Ранее МИД России заявил, что Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Российская сторона в этих переговорах задействована не была.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/mid-rossii-bashar-asad-pokinul-siriyu-1053099111.html

сирия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

башар асад, сирия, россия, новости