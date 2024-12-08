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https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/bashar-asad-pribyl-v-moskvu-1053101539.html
Башар Асад прибыл в Москву
Башар Асад прибыл в Москву
Sputnik Абхазия
Утром 8 декабря представители вооруженной сирийской оппозиции заявили о захвате власти в стране. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Ранее МИД России заявил, что Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Российская сторона в этих переговорах задействована не была.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/mid-rossii-bashar-asad-pokinul-siriyu-1053099111.html
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башар асад, сирия, россия, новости
башар асад, сирия, россия, новости

Башар Асад прибыл в Москву

21:25 08.12.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился в Сочи с главой Сирии Б. Асадом
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с главой Сирии Б. Асадом - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2024
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Утром 8 декабря представители вооруженной сирийской оппозиции заявили о захвате власти в стране.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
Из гуманитарных соображений Россия предоставила им политическое убежище, уточнил собеседник агентства.
Ранее МИД России заявил, что Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Российская сторона в этих переговорах задействована не была.
Визит вице-премьера РФ Ю. Борисова в Сирию. День первый - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2024
МИД России: Башар Асад покинул Сирию
16:06
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