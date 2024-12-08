https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/bashar-asad-pribyl-v-moskvu-1053101539.html
Башар Асад прибыл в Москву
Башар Асад прибыл в Москву
Sputnik Абхазия
Утром 8 декабря представители вооруженной сирийской оппозиции заявили о захвате власти в стране. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T21:25+0300
2024-12-08T21:25+0300
2024-12-08T21:25+0300
башар асад
сирия
россия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/03/1032550296_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_03d751b26408798f227f30b831d3ee87.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле. Ранее МИД России заявил, что Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Российская сторона в этих переговорах задействована не была.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/mid-rossii-bashar-asad-pokinul-siriyu-1053099111.html
сирия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/06/03/1032550296_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f7f06fc835fd807d942922e301acc558.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
башар асад, сирия, россия, новости
башар асад, сирия, россия, новости
Башар Асад прибыл в Москву
Утром 8 декабря представители вооруженной сирийской оппозиции заявили о захвате власти в стране.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Бывший президент Сирии Башар Асад вместе с семьей прибыл в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
Из гуманитарных соображений Россия предоставила им политическое убежище, уточнил собеседник агентства.
Ранее МИД России заявил, что Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем после переговоров с участниками вооруженного конфликта. Российская сторона в этих переговорах задействована не была.