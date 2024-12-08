https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/mid-rossii-bashar-asad-pokinul-siriyu-1053099111.html
МИД России: Башар Асад покинул Сирию
МИД России: Башар Асад покинул Сирию
Sputnik Абхазия
Утром 8 декабря сторонники вооруженной сирийской оппозиции заняли Дамаск. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T16:06+0300
2024-12-08T16:06+0300
2024-12-08T16:06+0300
сирия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, говорится в заявлении МИД России. МИД находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает стороны отказаться от насилия и решать вопросы политическим путем. "Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", — говорится в тексте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/premer-ministr-sirii-obyavil-o-nachale-novogo-etapa-v-istorii-strany-1053098361.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
сирия, новости, башар асад
сирия, новости, башар асад
МИД России: Башар Асад покинул Сирию
Утром 8 декабря сторонники вооруженной сирийской оппозиции заняли Дамаск.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik.
Башар Асад оставил президентский пост и покинул Сирию, дав указание осуществить передачу власти мирным путем, говорится в заявлении
МИД России.
Ведомство подчеркивает, что решение было принято по итогам переговоров Асада с участниками вооруженного конфликта, в которых не была задействована российская сторона.
МИД находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает стороны отказаться от насилия и решать вопросы политическим путем.
"Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан, находящихся в Сирии. Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет", — говорится в тексте.