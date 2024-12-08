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Более 40 украинских дронов было сбито над Россией за ночь
Более 40 украинских дронов было сбито над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
С начала военной спецоперации Киев регулярно пытается наносить удары по объектам на российской территории. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 декабря перехватили над российскими регионами 46 украинских дронов, сообщает Минобороны России.17 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 12 – над Курской областью, шесть – над Воронежской областью, семь – над Ростовской областью и четыре – над Астраханской областью.
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россия, новости
Более 40 украинских дронов было сбито над Россией за ночь
С начала военной спецоперации Киев регулярно пытается наносить удары по объектам на российской территории.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 декабря перехватили над российскими регионами 46 украинских дронов, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
17 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 12 – над Курской областью, шесть – над Воронежской областью, семь – над Ростовской областью и четыре – над Астраханской областью.