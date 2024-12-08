https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/bolee-40-ukrainskikh-dronov-bylo-sbito-nad-rossiey-za-noch-1053089371.html

Более 40 украинских дронов было сбито над Россией за ночь

Более 40 украинских дронов было сбито над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

С начала военной спецоперации Киев регулярно пытается наносить удары по объектам на российской территории. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T09:00+0300

2024-12-08T09:00+0300

2024-12-08T09:00+0300

россия

новости

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь с 7 на 8 декабря перехватили над российскими регионами 46 украинских дронов, сообщает Минобороны России.17 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, 12 – над Курской областью, шесть – над Воронежской областью, семь – над Ростовской областью и четыре – над Астраханской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/osvobozhden-naselennyy-punkt-berestki-v-dnr-1053082825.html

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