https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/premer-ministr-sirii-obyavil-o-nachale-novogo-etapa-v-istorii-strany-1053098361.html

Премьер-министр Сирии объявил о начале нового этапа в истории страны

Премьер-министр Сирии объявил о начале нового этапа в истории страны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начинается новая эпоха, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T11:22+0300

2024-12-08T11:22+0300

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сирия

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начинается новая эпоха, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.Утром в воскресенье, 8 декабря, сторонники вооруженной оппозиции прорвались в столицу страны, Дамаск. Они захватили национальное телевидение и заявили о том, что президент Башар Асад свергнут, а заключенные выпущены из тюрем. Сирийский премьер-министр заявил, что не знает, где находится Асад и министр обороны Али Аббас. Он пояснил, что большинство министров остаются в Дамаске, правительство не покинет город, чтобы обеспечить работу государственных институтов. Аль-Джаляли добавил, что переговоры с лидерами оппозиции ведутся, он готов передать власть мирным путем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/shamba-boeviki-poka-ne-pronikli-v-posolstvo-abkhazii-v-sirii-1053089524.html

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