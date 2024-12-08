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Премьер-министр Сирии объявил о начале нового этапа в истории страны
Премьер-министр Сирии объявил о начале нового этапа в истории страны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начинается новая эпоха, сообщает РИА Новости со ссылкой на... 08.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начинается новая эпоха, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.Утром в воскресенье, 8 декабря, сторонники вооруженной оппозиции прорвались в столицу страны, Дамаск. Они захватили национальное телевидение и заявили о том, что президент Башар Асад свергнут, а заключенные выпущены из тюрем. Сирийский премьер-министр заявил, что не знает, где находится Асад и министр обороны Али Аббас. Он пояснил, что большинство министров остаются в Дамаске, правительство не покинет город, чтобы обеспечить работу государственных институтов. Аль-Джаляли добавил, что переговоры с лидерами оппозиции ведутся, он готов передать власть мирным путем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/shamba-boeviki-poka-ne-pronikli-v-posolstvo-abkhazii-v-sirii-1053089524.html
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Премьер-министр Сирии объявил о начале нового этапа в истории страны
11:22 08.12.2024 (обновлено: 13:22 08.12.2024)
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что в истории страны начинается новая эпоха, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
"В истории Сирии начинается новый этап. Мы надеемся, что наступает эпоха плюрализма", - заявил аль-Джаляли.
Утром в воскресенье, 8 декабря, сторонники вооруженной оппозиции прорвались в столицу страны, Дамаск. Они захватили национальное телевидение и заявили о том, что президент Башар Асад свергнут, а заключенные выпущены из тюрем.
Сирийский премьер-министр заявил, что не знает, где находится Асад и министр обороны Али Аббас. Он пояснил, что большинство министров остаются в Дамаске, правительство не покинет город, чтобы обеспечить работу государственных институтов. Аль-Джаляли добавил, что переговоры с лидерами оппозиции ведутся, он готов передать власть мирным путем.