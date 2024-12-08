https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/otklyucheniya-sveta-otrazyatsya-na-vodosnabzhenii-nekotorykh-rayonov-sukhuma-1053098538.html
Отключения света отразятся на водоснабжении некоторых районов Сухума
Отключения света отразятся на водоснабжении некоторых районов Сухума
Sputnik Абхазия
Ранее "Черноморэнерго" сообщило о том, что с 9 декабря в дневное время электричество на подстанции будут подавать по 4 часа 40 минут. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T14:16+0300
2024-12-08T14:16+0300
2024-12-08T14:16+0300
в абхазии
абхазия
сухум
водоснабжение
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049155249_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_45c5eb4ad95623bfe5dacb12df082d30.jpg
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Отключения света отразятся на графике подачи воды жителям районов Турбазы и ВИЭМа в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik директор столичного "Водоканала" Даур Пачкория.Остальная часть Сухума будет получать воду как раньше — насосные станции на Гумисте будут запитаны электроэнергией, добавил Пачкория.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1053092219.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/15/1049155249_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_a4db517c8fe28d47d428b3b47ae5b485.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, сухум, водоснабжение
абхазия, сухум, водоснабжение
Отключения света отразятся на водоснабжении некоторых районов Сухума
Ранее "Черноморэнерго" сообщило о том, что с 9 декабря в дневное время электричество на подстанции будут подавать по 4 часа 40 минут.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Отключения света отразятся на графике подачи воды жителям районов Турбазы и ВИЭМа в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik директор столичного "Водоканала" Даур Пачкория.
"Насосная станция на реке Келасур подпадает под график отключения электроэнергии. Также насосы, которые обеспечивают район ВИЭМа, будут обесточены. Жители Турбазы и ВИЭМа будут получать воду в часы включения электричества", — уточнил он.
Остальная часть Сухума будет получать воду как раньше — насосные станции на Гумисте будут запитаны электроэнергией, добавил Пачкория.