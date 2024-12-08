https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/otklyucheniya-sveta-otrazyatsya-na-vodosnabzhenii-nekotorykh-rayonov-sukhuma-1053098538.html

Отключения света отразятся на водоснабжении некоторых районов Сухума

Отключения света отразятся на водоснабжении некоторых районов Сухума

Sputnik Абхазия

Ранее "Черноморэнерго" сообщило о том, что с 9 декабря в дневное время электричество на подстанции будут подавать по 4 часа 40 минут. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

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2024-12-08T14:16+0300

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Отключения света отразятся на графике подачи воды жителям районов Турбазы и ВИЭМа в Сухуме, сообщил корреспонденту Sputnik директор столичного "Водоканала" Даур Пачкория.Остальная часть Сухума будет получать воду как раньше — насосные станции на Гумисте будут запитаны электроэнергией, добавил Пачкория.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1053092219.html

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