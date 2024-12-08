https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-dekabrya-1053100038.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T19:24+0300
2024-12-08T19:24+0300
2024-12-08T19:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0b/1051324286_0:42:3128:1802_1920x0_80_0_0_410c0e35d88659b52fbc59672bc17c00.jpg
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В понедельник, 9 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/0b/1051324286_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_54b2cc5926cacfe74af781f2e3cfc78c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря
Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления.
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В понедельник, 9 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.
Температура морской воды +15°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.