https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-9-dekabrya-1053100038.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 9 декабря

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного поля повышенного давления. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T19:24+0300

2024-12-08T19:24+0300

2024-12-08T19:24+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. В понедельник, 9 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С.Температура морской воды +15°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии