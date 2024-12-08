https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/prokuratura-sukhuma-dast-otsenku-nezakonnomu-snosu-istoricheskogo-zdaniya-1053101219.html
Прокуратура Сухума даст оценку незаконному сносу исторического здания
Прокуратура Сухума даст оценку незаконному сносу исторического здания
Sputnik Абхазия
Здание ферментационного завода промышленника Ивана Яхиопуло было построено в 1914 году. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T21:16+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Столичная прокуратура даст оценку незаконному сносу исторического здания на улице Аршба в Сухуме, сказал прокурор столицы Алхас Агумава. Здание ферментационного завода 1914 года начали сносить в субботу, 7 декабря. По словам главы Госуправления по охране ИКН Гарика Сангулия, объект числился на балансе Минпросвещения, его начало сносить частное лицо без уведомления профильных органов. Он заявил Sputnik, что снос, который он назвал незаконным, остановлен до понедельника, чтобы ведомства могли уточнить обстоятельства правонарушения. Но в воскресенье работы продолжились и здание снесли.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241207/istoricheskoe-zdanie-nezakonno-pytalis-snesti-v-sukhume-1053083143.html
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Прокуратура Сухума даст оценку незаконному сносу исторического здания
21:16 08.12.2024 (обновлено: 21:18 08.12.2024)
Здание ферментационного завода промышленника Ивана Яхиопуло было построено в 1914 году.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Столичная прокуратура даст оценку незаконному сносу исторического здания на улице Аршба в Сухуме, сказал прокурор столицы Алхас Агумава.
"Мы на связи с администрацией города. Она также занимается этим вопросом, готовит весь пакет документов, которые имеются у нее в распоряжении. Уже в понедельник будем давать оценку", — сказал Агумава.
Здание ферментационного завода 1914 года начали сносить в субботу, 7 декабря. По словам главы Госуправления по охране ИКН Гарика Сангулия, объект числился на балансе Минпросвещения, его начало сносить частное лицо без уведомления профильных органов.
Он заявил Sputnik, что снос, который он назвал незаконным, остановлен до понедельника, чтобы ведомства могли уточнить обстоятельства правонарушения. Но в воскресенье работы продолжились и здание снесли.