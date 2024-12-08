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Театры в Сухуме продолжат работу в условиях веерных отключений
Театры в Сухуме продолжат работу в условиях веерных отключений
Sputnik Абхазия
Согласно графику, который будет действовать с 9 декабря, в дневное время свет в Абхазии будут включать на четыре часа и 40 минут. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T19:17+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Все театры Сухума продолжат работу несмотря на ужесточение графика веерных отключений, рассказали Sputnik руководители культурных учреждений.Во время спектаклей будут использоваться дизельные электрогенераторы.Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба добавил, что на многие спектакли билеты уже проданы, и подвести зрителей нельзя. "Самое главное в такой ситуации, чтобы в жизни людей был хоть какой-то просвет. И театр дает им такую возможность", — подчеркнул он. Хинтба уточнил, что новый график вызовет большие трудности в работе труппы. "Но мы надеемся, что вместе со всем нашим народом мы это выдержим. Мы останавливаться не будем", — сказал он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/uroki-v-shkolakh-abkhazii-mogut-sokratit-iz-za-novogo-grafika-otklyucheniy-sveta-1053099634.html
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абхазия, новости, театр
Театры в Сухуме продолжат работу в условиях веерных отключений
Согласно графику, который будет действовать с 9 декабря, в дневное время свет в Абхазии будут включать на четыре часа и 40 минут.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Все театры Сухума продолжат работу несмотря на ужесточение графика веерных отключений, рассказали Sputnik руководители культурных учреждений.
Во время спектаклей будут использоваться дизельные электрогенераторы.
Гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба добавил, что на многие спектакли билеты уже проданы, и подвести зрителей нельзя.
"Самое главное в такой ситуации, чтобы в жизни людей был хоть какой-то просвет. И театр дает им такую возможность", — подчеркнул он. Хинтба уточнил, что новый график вызовет большие трудности в работе труппы.
"Но мы надеемся, что вместе со всем нашим народом мы это выдержим. Мы останавливаться не будем", — сказал он.