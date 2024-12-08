https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/uroki-v-shkolakh-abkhazii-mogut-sokratit-iz-za-novogo-grafika-otklyucheniy-sveta-1053099634.html

Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за нового графика отключений света

Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за нового графика отключений света

Sputnik Абхазия

"Черноморэнерго" сообщило, что с 9 декабря на территории Абхазии ужесточается график отключений электричества, днем свет на подстанции будут подавать по четыре... 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T18:59+0300

2024-12-08T18:59+0300

2024-12-08T18:59+0300

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за введения нового графика отключений электричества, сообщила Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия. Кварчелия добавила, что ведомство по возможности постарается обеспечить учебные заведения генераторами, но это повлечет за собой дополнительные расходы на топливо. В понедельник Минпрос проведет мониторинг ситуации в школах по всей республике, и примет решение по их дальнейшей работе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1053092219.html

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