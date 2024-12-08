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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/uroki-v-shkolakh-abkhazii-mogut-sokratit-iz-za-novogo-grafika-otklyucheniy-sveta-1053099634.html
Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за нового графика отключений света
Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за нового графика отключений света
Sputnik Абхазия
"Черноморэнерго" сообщило, что с 9 декабря на территории Абхазии ужесточается график отключений электричества, днем свет на подстанции будут подавать по четыре... 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T18:59+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за введения нового графика отключений электричества, сообщила Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия. Кварчелия добавила, что ведомство по возможности постарается обеспечить учебные заведения генераторами, но это повлечет за собой дополнительные расходы на топливо. В понедельник Минпрос проведет мониторинг ситуации в школах по всей республике, и примет решение по их дальнейшей работе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/novyy-grafik-otklyucheniy-sveta-vveli-v-abkhazii-1053092219.html
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Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за нового графика отключений света

18:59 08.12.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукУчитель физики Людмила Дорофеева
Учитель физики Людмила Дорофеева - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Черноморэнерго" сообщило, что с 9 декабря на территории Абхазии ужесточается график отключений электричества, днем свет на подстанции будут подавать по четыре часа 40 минут.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Уроки в школах Абхазии могут сократить из-за введения нового графика отключений электричества, сообщила Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.
"Мы рассматриваем разные режимы работы школ и детских садов. Скорее всего, в сокращенном режиме они продолжат работу", — пояснила она.
Кварчелия добавила, что ведомство по возможности постарается обеспечить учебные заведения генераторами, но это повлечет за собой дополнительные расходы на топливо.
В понедельник Минпрос проведет мониторинг ситуации в школах по всей республике, и примет решение по их дальнейшей работе.
Отключение света - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2024
В Абхазии
Новый график отключений света ввели в Абхазии
11:28
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