https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/tvanba-rasskazal-o-vodosnabzhenii-gudautskogo-rayona-pri-otklyucheniyakh-sveta-1053099746.html

Тванба рассказал о водоснабжении Гудаутского района при отключениях света

Тванба рассказал о водоснабжении Гудаутского района при отключениях света

Sputnik Абхазия

Новый график веерных отключений электричества будет действовать в Абхазии с понедельника, 9 декабря. 08.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-08T19:02+0300

2024-12-08T19:02+0300

2024-12-08T19:02+0300

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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Водоснабжение Гудауты будет осуществляться при подаче электричества, сообщил Sputnik главный инженер местного "Водоканала" Роман Тванба.В периоды отключений света воду будут получать только жители сел, чьи дома расположены вдоль самотечной линии. В городе же, по словам Тванба, вода может поступать по самотеку в частные дома и на первые этажи многоэтажек. Ранее "Черноморэнерго" опубликовало новый график веерных отключений, согласно которому в дневное время электричество на подстанции будут подавать на 4 часа 40 минут.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/otklyucheniya-sveta-otrazyatsya-na-vodosnabzhenii-nekotorykh-rayonov-sukhuma-1053098538.html

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