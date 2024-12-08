https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/tvanba-rasskazal-o-vodosnabzhenii-gudautskogo-rayona-pri-otklyucheniyakh-sveta-1053099746.html
Тванба рассказал о водоснабжении Гудаутского района при отключениях света
Тванба рассказал о водоснабжении Гудаутского района при отключениях света
Sputnik Абхазия
Новый график веерных отключений электричества будет действовать в Абхазии с понедельника, 9 декабря. 08.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-08T19:02+0300
2024-12-08T19:02+0300
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СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Водоснабжение Гудауты будет осуществляться при подаче электричества, сообщил Sputnik главный инженер местного "Водоканала" Роман Тванба.В периоды отключений света воду будут получать только жители сел, чьи дома расположены вдоль самотечной линии. В городе же, по словам Тванба, вода может поступать по самотеку в частные дома и на первые этажи многоэтажек. Ранее "Черноморэнерго" опубликовало новый график веерных отключений, согласно которому в дневное время электричество на подстанции будут подавать на 4 часа 40 минут.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241208/otklyucheniya-sveta-otrazyatsya-na-vodosnabzhenii-nekotorykh-rayonov-sukhuma-1053098538.html
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абхазия, новости, водоснабжение
Тванба рассказал о водоснабжении Гудаутского района при отключениях света
Новый график веерных отключений электричества будет действовать в Абхазии с понедельника, 9 декабря.
СУХУМ, 8 дек - Sputnik. Водоснабжение Гудауты будет осуществляться при подаче электричества, сообщил Sputnik главный инженер местного "Водоканала" Роман Тванба.
Он уточнил, что Гудаутский район и сам город обеспечиваются водой по двум закольцованным друг с другом линиям — от насосной станции "Аапста" до самотечной линии. Если одна из них не будет функционировать, то полностью обеспечить жителей водой будет невозможно.
В периоды отключений света воду будут получать только жители сел, чьи дома расположены вдоль самотечной линии. В городе же, по словам Тванба, вода может поступать по самотеку в частные дома и на первые этажи многоэтажек.
Ранее "Черноморэнерго" опубликовало новый график веерных отключений, согласно которому в дневное время электричество на подстанции будут подавать на 4 часа 40 минут.