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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/abkhazskie-byudzhetniki-poluchat-zarplaty-v-tri-etapa-1053112168.html
Абхазские бюджетники получат зарплаты в три этапа
Абхазские бюджетники получат зарплаты в три этапа
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минфин Абхазии направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T18:30+0300
2024-12-09T19:42+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минфин Абхазии направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, третий этап выплат — работникам социальной сферы.Об этом сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба."Ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой. На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств", — подчеркнул Делба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/delba-zarplata-byudzhetnikam-na-segodnyashniy-den-ne-vyplachivaetsya-1053073916.html
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абхазия, экономика, министерство финансов абхазии, общество
абхазия, экономика, министерство финансов абхазии, общество

Абхазские бюджетники получат зарплаты в три этапа

18:30 09.12.2024 (обновлено: 19:42 09.12.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ Москве запустили в оборот купюры номиналом пять и десять рублей
В Москве запустили в оборот купюры номиналом пять и десять рублей - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минфин Абхазии направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, третий этап выплат — работникам социальной сферы.
Об этом сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба.
"Ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой. На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств", — подчеркнул Делба.
Совещании с и.о. президента Бадрой Гунба - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2024
В Абхазии
Делба: зарплата бюджетникам на сегодняшний день не выплачивается
5 декабря, 18:25
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