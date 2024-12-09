https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/abkhazskie-byudzhetniki-poluchat-zarplaty-v-tri-etapa-1053112168.html

Абхазские бюджетники получат зарплаты в три этапа

Абхазские бюджетники получат зарплаты в три этапа

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минфин Абхазии направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС... 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T18:30+0300

2024-12-09T18:30+0300

2024-12-09T19:42+0300

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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Минфин Абхазии направил средства на выплату зарплат сотрудникам силовых структур, затем зарплаты получат Миграционная служба, МЧС, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, третий этап выплат — работникам социальной сферы.Об этом сообщил и.о. министра финансов Владимир Делба."Ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой. На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств", — подчеркнул Делба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241205/delba-zarplata-byudzhetnikam-na-segodnyashniy-den-ne-vyplachivaetsya-1053073916.html

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