https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/prokuratura-sukhuma-provedet-proverku-po-faktu-snosa-zdaniya-na-ulitse-arshba-v-sukhume-1053111771.html
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту сноса здания на улице Аршба в Сухуме
Прокуратура Сухума проведет проверку по факту сноса здания на улице Аршба в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Прокуратура Сухума проводит проверку по факту сноса исторического здания на улице Аршба в Сухуме, сообщили Sputnik в ведомстве. 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T16:40+0300
2024-12-09T16:40+0300
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Прокуратура Сухума проводит проверку по факту сноса исторического здания на улице Аршба в Сухуме, сообщили Sputnik в ведомстве.Там уточнили, что ожидают письменные ответы на запросы.По его словам, совместно со специалистами УКС и реставраторами был составлен технический анализ.Фасад здания можно было сохранить, внутри из-за пожара нужно было все переделывать. Однако из-за отсутствия финансирования сразу приступить к восстановительным работам не удалось, добавил Сангулия.Он подчеркнул, что объект находился на балансе Минпроса, о смене хозяина должны были оповестить Госуправление.В Минпросе Абхазии снос здания назвали незаконным.В ведомстве заявили, что здание и территория бывшей республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Маршания не передавались третьим лицам.Согласно реестру республиканской собственности объект находится в пользовании Минпроса."Министерство просвещения Республики Абхазия подчеркивает важность защищенности объектов социальной инфраструктуры, особенно таких, как спортивные школы, которые играют ключевую роль в организации спортивной жизни молодежи", — говорится в комментарии ведомства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/kabmin-rassmotrit-vopros-pravovogo-statusa-istoricheskogo-zdaniya-snesennogo-v-sukhume-1053108770.html
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абхазия, министерство культуры абхазии, охрана историко-культурного наследия, сухум, прокуратура г. сухум
абхазия, министерство культуры абхазии, охрана историко-культурного наследия, сухум, прокуратура г. сухум
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Прокуратура Сухума проводит проверку по факту сноса исторического здания на улице Аршба в Сухуме, сообщили Sputnik в ведомстве.
Там уточнили, что ожидают письменные ответы на запросы.
Как рассказал Sputnik глава Госуправления Гарик Сангулия, Минпрос и Госкомспорта обращались в Госуправление по охране историко-культурного наследия год назад по вопросу составления проекта восстановления здания на улице Аршба в Сухуме.
По его словам, совместно со специалистами УКС и реставраторами был составлен технический анализ.
Фасад здания можно было сохранить, внутри из-за пожара нужно было все переделывать. Однако из-за отсутствия финансирования сразу приступить к восстановительным работам не удалось, добавил Сангулия.
Он подчеркнул, что объект находился на балансе Минпроса, о смене хозяина должны были оповестить Госуправление.
В Минпросе Абхазии снос здания назвали незаконным.
В ведомстве заявили, что здание и территория бывшей республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Маршания не передавались третьим лицам.
Согласно реестру республиканской собственности объект находится в пользовании Минпроса.
"Министерство просвещения Республики Абхазия подчеркивает важность защищенности объектов социальной инфраструктуры, особенно таких, как спортивные школы, которые играют ключевую роль в организации спортивной жизни молодежи", — говорится в комментарии ведомства.