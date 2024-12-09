https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/shkoly-i-detskie-sady-abkhazii-zakroyut-iz-za-chrezvychaynoy-situatsii-v-energetike-1053111929.html
Школы и детские сады Абхазии закроют из-за чрезвычайной ситуации в энергетике
Школы и детские сады Абхазии закроют из-за чрезвычайной ситуации в энергетике
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Школы и детские сады Абхазии закроют из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил на заседании Штаба по обеспечению... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T17:30+0300
2024-12-09T17:30+0300
2024-12-09T19:36+0300
энергетическая отрасль абхазии
абхазия
образование
школы
детские сады
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Школы и детские сады Абхазии закроют из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил на заседании Штаба по обеспечению энергобезопасности и.о. премьер-министра Валерий Бганба.Меры будут действовать в течение недели.Как уточнил на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба и.о. главы Минпроса Инал Габлия, учебные заведения будут закрыты с 11 по 17 декабря включительно. "Мы предлагаем взять дополнительный каникулярный период, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома", — отметил Габлия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/kvarcheliya-rasskazala-ob-organizatsii-uchebnogo-protsessa-v-abkhazii-v-usloviyakh-energokrizisa-1053108987.html
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абхазия, образование, школы, детские сады
абхазия, образование, школы, детские сады
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Школы и детские сады Абхазии закроют из-за чрезвычайной ситуации в энергетике, сообщил на заседании Штаба по обеспечению энергобезопасности и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
Меры будут действовать в течение недели.
Как уточнил на совещании с и.о. президента Бадрой Гунба и.о. главы Минпроса Инал Габлия, учебные заведения будут закрыты с 11 по 17 декабря включительно.
"Мы предлагаем взять дополнительный каникулярный период, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома", — отметил Габлия.