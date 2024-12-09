https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/shtab-po-obespecheniyu-zhiznedeyatelnosti-osnovnykh-struktur-sozdan-v-gudautskom-rayone---1053108613.html

Штаб по обеспечению жизнедеятельности основных структур создан в Гудаутском районе

Штаб по обеспечению жизнедеятельности основных структур создан в Гудаутском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Штаб по обеспечению жизнедеятельности основных структур создан в Гудаутском районе. 09.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-09T15:28+0300

2024-12-09T15:28+0300

2024-12-09T15:29+0300

энергетическая отрасль абхазии

гудаутский район

электричество

абхазия

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СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Штаб по обеспечению жизнедеятельности основных структур создан в Гудаутском районе. Школы и детские сады работают в штатном режиме, но планируется ввести свободный режим ношения формы. В работе Гудаутской больницы нет перебоев. Проблем со снабжением населения хлебом не будет, заверил первый замглавы Виталий Агрба. Для бесперебойной работы банковская системы были проведены консультации с интернет провайдерами района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/novyy-grafik-otklyucheniy-v-abkhazii-chto-proiskhodit-v-vostochnykh-rayonakh-respubliki-1053104052.html

гудаутский район

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гудаутский район, электричество, абхазия