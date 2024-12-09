https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/zapasov-topliva-v-abkhazii-dostatochno-dlya-obespecheniya-bolnits-pekarney-i-silovykh-struktur-1053112601.html
Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения больниц, пекарней и силовых структур
Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения больниц, пекарней и силовых структур
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения в приоритетном порядке учреждений здравоохранения и предприятий-производителей... 09.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-09T19:46+0300
2024-12-09T19:46+0300
2024-12-09T19:48+0300
энергетическая отрасль абхазии
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топливо
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СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения в приоритетном порядке учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны.Об этом на встрече с и.о. президента Бадрой Гунба заявили представители топливных компаний республики.И.о. глав Минэнергетики и Минфина поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/podacha-elektroenergii-v-abkhazii-mozhet-sokratitsya-do-shesti-chasov-v-sutki-1053112042.html
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абхазия, топливо
Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения больниц, пекарней и силовых структур
19:46 09.12.2024 (обновлено: 19:48 09.12.2024)
СУХУМ, 9 дек - Sputnik. Запасов топлива в Абхазии достаточно для обеспечения в приоритетном порядке учреждений здравоохранения и предприятий-производителей хлебной продукции, правоохранительных структур и сил обороны.
Об этом на встрече с и.о. президента Бадрой Гунба заявили представители топливных компаний республики.
Участники встречи обратили внимание на необходимость поэтапного погашения задолженности перед компаниями–реализаторами, чтобы они могли пополнять резервы.
И.о. глав Минэнергетики и Минфина поручено координировать взаимодействие с поставщиками топлива.