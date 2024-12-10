https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/otklyucheniya-elektrichestva-vne-utverzhdennogo-grafika-svyazany-s-chastymi-avariyami-1053119293.html

Отключения электричества вне утвержденного графика связаны с частыми авариями

Отключения электричества вне утвержденного графика связаны с частыми авариями

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Отключения электричества вне утвержденного графика связаны с частыми авариями, электросети и оборудование не выдерживают выключений... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

сухум

абхазия

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Отключения электричества вне утвержденного графика связаны с частыми авариями, электросети и оборудование не выдерживают выключений, рассказали Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго". В Абхазии с 9 декабря по графику в дневное время свет на подстанциях подают на 4 часа 40 минут. С 21:00 до 7:00 подача электричества осуществляется без ограничений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/podacha-elektroenergii-v-abkhazii-mozhet-sokratitsya-do-shesti-chasov-v-sutki-1053112042.html

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