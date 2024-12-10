https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/shkoly-i-detskie-sady-abkhazii-prodolzhat-rabotu--1053119854.html
Школы и детские сады Абхазии продолжат работу
Школы и детские сады Абхазии продолжат работу
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Решение Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии о приостановке учебного процесса в школах и детских садах носит... 10.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-10T17:00+0300
2024-12-10T17:00+0300
2024-12-10T17:37+0300
энергетическая отрасль абхазии
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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Решение Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии о приостановке учебного процесса в школах и детских садах носит рекомендательный характер, сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что главы администраций городов и районов могут самостоятельно принимать решение о режиме работы образовательных учреждений.Школы и детские сады Сухума и Гудаутского района продолжат работу в обычном режиме, сообщили Sputnik в управлениях образования.В Гагрском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Очамчырском районах учебные заведения также продолжат работу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/shkoly-i-detskie-sady-abkhazii-zakroyut-iz-za-chrezvychaynoy-situatsii-v-energetike-1053111929.html
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образование, школы, абхазия
образование, школы, абхазия
Школы и детские сады Абхазии продолжат работу
17:00 10.12.2024 (обновлено: 17:37 10.12.2024)
СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Решение Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии о приостановке учебного процесса в школах и детских садах носит рекомендательный характер, сообщила пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что главы администраций городов и районов могут самостоятельно принимать решение о режиме работы образовательных учреждений.
Школы и детские сады Сухума и Гудаутского района продолжат работу в обычном режиме, сообщили Sputnik в управлениях образования.
В Гагрском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Очамчырском районах учебные заведения также продолжат работу.
В Гагрском районе решили не прерывать учебный процесс, пока сохраняется теплая погода. Уроки сократят до 35 минут. В пяти из шести детских садов есть дизельные генераторы, которые будут включать по необходимости. В шестом дошкольном учреждении — автономный генератор установят уже на следующей неделе.
В Гулрыпшском районе обучение продолжается в штатном режиме. Уроки не сокращаются — также по 45 минут.
В Ткуарчалском районе школы будут работать до 14:00, детские сады — до 13:00. Уроки — по 45 минут. В случае ухудшения погодных условий уроки будут сокращены до 35 минут.
В Очамчырском районе до конца недели школы продолжат работу по сокращенному графику — уроки по 35 минут. Единственный в районе детский сад также будет функционировать