https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/shkoly-i-detskie-sady-abkhazii-prodolzhat-rabotu--1053119854.html

Школы и детские сады Абхазии продолжат работу

Школы и детские сады Абхазии продолжат работу

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Решение Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии о приостановке учебного процесса в школах и детских садах носит... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-10T17:00+0300

2024-12-10T17:00+0300

2024-12-10T17:37+0300

энергетическая отрасль абхазии

образование

школы

абхазия

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СУХУМ, 10 дек - Sputnik. Решение Штаба по обеспечению энергетической безопасности Абхазии о приостановке учебного процесса в школах и детских садах носит рекомендательный характер, сообщила пресс-служба Кабмина. Отмечается, что главы администраций городов и районов могут самостоятельно принимать решение о режиме работы образовательных учреждений.Школы и детские сады Сухума и Гудаутского района продолжат работу в обычном режиме, сообщили Sputnik в управлениях образования.В Гагрском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Очамчырском районах учебные заведения также продолжат работу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241209/shkoly-i-detskie-sady-abkhazii-zakroyut-iz-za-chrezvychaynoy-situatsii-v-energetike-1053111929.html

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образование, школы, абхазия