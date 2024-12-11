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Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии

Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии. Беслан Барателиа родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил сухумскую среднюю школу № 10 и МГУ имени Ломоносова, прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики в Великобритании, кандидат экономических наук. В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Абхазии, преподавал в АГУ. В октябре 2014 года назначен начальником Управления экономики Администрации президента, 29 декабря того же года был утвержден депутатами Народного Собрания в должности председателя Банка Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html

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