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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/beslan-baratelia-vnov-izbran-predsedatelem-banka-abkhazii-1053130037.html
Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии
Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии. Беслан Барателиа родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил сухумскую среднюю школу № 10 и МГУ имени Ломоносова, прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики в Великобритании, кандидат экономических наук. В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Абхазии, преподавал в АГУ. В октябре 2014 года назначен начальником Управления экономики Администрации президента, 29 декабря того же года был утвержден депутатами Народного Собрания в должности председателя Банка Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html
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абхазия, новости, национальный банк абхазии
абхазия, новости, национальный банк абхазии

Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии

15:28 11.12.2024 (обновлено: 15:38 11.12.2024)
© Sputnik / Леон АдлейбаБеслан Барателиа
Беслан Барателиа - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Беслан Барателиа вновь избран председателем Банка Абхазии.
На тайном голосовании его кандидатуру поддержали единогласно 25 депутатов.
Беслан Барателиа родился 11 сентября 1977 года в Сухуме. С отличием окончил сухумскую среднюю школу № 10 и МГУ имени Ломоносова, прошел обучение по курсу "Экономика развивающихся стран" в Лондонской школе экономики в Великобритании, кандидат экономических наук.
В 2005 году работал старшим референтом отдела права и экономики Администрации президента Абхазии, преподавал в АГУ.
В октябре 2014 года назначен начальником Управления экономики Администрации президента, 29 декабря того же года был утвержден депутатами Народного Собрания в должности председателя Банка Абхазии.
Посредник: Барателия о развитии банковской системы Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.06.2024
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Посредник: Барателиа о развитии банковской системы Абхазии
5 июня, 17:21
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