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https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/bolee-tysyachi-pachek-sigaret-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1053127813.html
Более тысячи пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Более тысячи пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более тысячи пачек сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. 11.12.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более тысячи пачек сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Вторая партия была спрятана в машине Chevrolet Lanos. Тайников было два – в потолке и в нише, вырезанной в поролоне между пластиной сиденья и чехлом. Там обнаружили 470 пачек.По словам водителей, сигареты они купили в Абхазии для передачи на территории России за вознаграждение.Контрабандная продукция и машины изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/za-poslednie-dvoe-sutok-zaderzhany-tri-inomarki-s-kontrabandoy-sigaret-iz-abkhazii-1053016833.html
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абхазия, новости, сигареты, контрабанда
абхазия, новости, сигареты, контрабанда

Более тысячи пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе

12:10 11.12.2024 (обновлено: 12:15 11.12.2024)
© Foto / Таможенный комитет РАКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2024
© Foto / Таможенный комитет РА
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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более тысячи пачек сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Контрабанду пытались вывезти из республики в двух машинах. В автомобиле Lifan тайник – фанерный короб, обитый войлоком – был оборудован между задним сиденьем и багажником. Там были спрятаны 532 пачки сигарет с абхазскими акцизными марками и без них.

Вторая партия была спрятана в машине Chevrolet Lanos. Тайников было два – в потолке и в нише, вырезанной в поролоне между пластиной сиденья и чехлом. Там обнаружили 470 пачек.
По словам водителей, сигареты они купили в Абхазии для передачи на территории России за вознаграждение.
Контрабандная продукция и машины изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2024
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За последние двое суток задержаны три иномарки с контрабандой сигарет из Абхазии
29 ноября, 19:30
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