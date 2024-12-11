https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/bolee-tysyachi-pachek-sigaret-izyali-na-abkhazo-rossiyskoy-granitse-1053127813.html

Более тысячи пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Более тысячи пачек сигарет изъяли на абхазо-российской границе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более тысячи пачек сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. 11.12.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Более тысячи пачек сигарет изъяли российские таможенники на границе с Абхазией, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.Вторая партия была спрятана в машине Chevrolet Lanos. Тайников было два – в потолке и в нише, вырезанной в поролоне между пластиной сиденья и чехлом. Там обнаружили 470 пачек.По словам водителей, сигареты они купили в Абхазии для передачи на территории России за вознаграждение.Контрабандная продукция и машины изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/za-poslednie-dvoe-sutok-zaderzhany-tri-inomarki-s-kontrabandoy-sigaret-iz-abkhazii-1053016833.html

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